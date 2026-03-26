Укрзализныця заключила соглашение с PKP: будет работать на польских маршрутах

"Укрзализныця" и PKP Intercity подписали новое соглашение о сотрудничестве. Согласно этому документу, украинская сторона будет осуществлять железнодорожные перевозки на территории Польши для польского оператора. Договор заключили на 3 года.

Украинские железнодорожники будут обслуживать Польшу

Общая сумма соглашения равна почти 18 млн злотых (приблизительно 212 млн гривен). Период его действия охватывает 36 месяцев. Соглашение касается осуществления международных железнодорожных перевозок, которые выполняются на территории Польши.

В компании сообщают, что условия контракта являются конфиденциальными, но речь идет о ж/д сообщении, которое охватывает маршруты из Варшавы, Перемышля и Хелма, а также международные рейсы между Киевом и Варшавой. Для всех перевозок используется подвижной состав Укрзализныци, а обслуживание пассажиров обеспечивают украинские бригады.

Сделка без тендера

Договор подписали по процедуре прямых переговоров без проведения открытого тендера.

В PKP Intercity объяснили, что такое решение приняли по техническим причинам, поскольку перевозки в рамках этой модели мог осуществить только один оператор.

Также в PKP Intercity сообщили, что текст соглашения относится к коммерческой тайне, поэтому компания не публикует дополнительную информацию.

Что еще стоит знать путешествующим с УЗ

