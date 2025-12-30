Евроколея УЗ из Львова в Польшу — когда откроют в Украине

Поезд Укрзализныци на вокзале. Фото: УНИАН

В Украине планируют открыть еще одну евроколею, которая будет простираться из Львова до польской границы на участке "Скнилов — Мостиска". Завершение строительства запланировано на второй квартал 2027 года, однако запустить ее могут раньше запланированных сроков.

Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Новая евроколея в Украине

По словам вице-премьера, средства на строительство уже выделены. Новая евроколея будет строиться не только за счет украинского бюджета, но и благодаря финансированию международных партнеров.

Кулеба подчеркнул, что строительство евроколеи — это один из приоритетных крупных инфраструктурных проектов на 2026 год, который планируется завершить во втором квартале 2027 года.

Однако вице-премьер отметил, что открытие может состояться раньше запланированных сроков. В частности, евроколея Ужгород-Чоп была завершена в августе 2025 года, а то время, как ее открытие планировалось на конец 2025 года. Он добавил, что европейские партнеры не верили в то, что Украине удастся так быстро реализовать такую транспортную инициативу, однако проект был реализован раньше благодаря добросовестной работе работников Укрзализныци.

