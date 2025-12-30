Видео
Когда в Украине откроют новую евроколею УЗ — сроки

Когда в Украине откроют новую евроколею УЗ — сроки

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 10:27
Евроколея УЗ из Львова в Польшу — когда откроют в Украине
Поезд Укрзализныци на вокзале. Фото: УНИАН

В Украине планируют открыть еще одну евроколею, которая будет простираться из Львова до польской границы на участке "Скнилов — Мостиска". Завершение строительства запланировано на второй квартал 2027 года, однако запустить ее могут раньше запланированных сроков.

Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Новая евроколея в Украине

По словам вице-премьера, средства на строительство уже выделены. Новая евроколея будет строиться не только за счет украинского бюджета, но и благодаря финансированию международных партнеров.

Кулеба подчеркнул, что строительство евроколеи — это один из приоритетных крупных инфраструктурных проектов на 2026 год, который планируется завершить во втором квартале 2027 года.

Однако вице-премьер отметил, что открытие может состояться раньше запланированных сроков. В частности, евроколея Ужгород-Чоп была завершена в августе 2025 года, а то время, как ее открытие планировалось на конец 2025 года. Он добавил, что европейские партнеры не верили в то, что Украине удастся так быстро реализовать такую транспортную инициативу, однако проект был реализован раньше благодаря добросовестной работе работников Укрзализныци.

Ранее мы рассказывали, что по многочисленным запросам Укрзализныця продлила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев - Ясиня, который теперь будет курсировать до Рахова.

Также проводник объяснил, как действовать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.

Укрзализныця путешествие Украина Европа поезда
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
