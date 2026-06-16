Путешествие на УЗ: сколько вещей пассажир может провозить в поезде без доплаты

Сборы в поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Лето уже в самом разгаре, и украинцы часто путешествуют по стране и за её пределы на поездах Укрзализныци. Однако стоит помнить, что перевозчик установил для пассажиров определенные ограничения. В частности, в правилах перевозки четко закреплено, сколько багажа может взять с собой каждый путешественник.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Сколько багажа может перевозить пассажир Укрзализныци без доплат

В соответствии с правилами перевозки каждый пассажир имеет право без доплат перевозить ручную кладь весом до 36 кг. Сумка или чемодан не должны превышать 200 см в длину, высоту и ширину.

Родители с детьми в возрасте до 12 лет могут дополнительно бесплатно взять с собой еще до 15 кг багажа, а также детскую коляску.

Укрзализныця также позволяет пассажирам без доплат везти с собой в поезде лыжи и сноуборд, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

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Путешественникам бесплатно разрешается перевозить в поездах 960, 961, 962 и 963 багаж размером 70х50х30 см, а также лыжи или сноуборд, и коляску для ребенка, путешествующего в поезде.

Перевозчик предупредил пассажиров, что проводник может отказать в посадке в поезд, если ваш багаж не будет соответствовать правилам.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать пассажирам УЗ, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасно для человека. Путешественникам стоит требовать соблюдения своих прав.

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