ÖBB и SBB запустили поезд «Nightjet»: маршрут и цены на билеты

Пассажирка в поезде «Nightjet». Фото: ÖBB, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Европейские перевозчики ÖBB и SBB запустили поезд нового поколения Nightjet. Его маршрут соединил Цюрих (Швейцария) с Веной (Австрия).

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Новый поезд в Европе

Отмечается, что в новом ночном поезде повышен уровень комфорта. В частности, пассажирам доступен бесплатный Wi-Fi, кроме того, были оборудованы новые "мини-каюты" для индивидуальных путешественников.

Новый рейс стал одним из важнейших ночных маршрутов между Швейцарией и Австрией. Он соединяет два важнейших культурных и туристических города Альпийского региона.

Цены на сидячие места в новом поезде начинаются от 34 швейцарских франков (почти 37 евро) в одну сторону. Одно спальное место в 4-местном купе стоит от 53 швейцарских франков (около 57 евро). Новые мини-каюты, разработанные специально для тех, кто путешествует в одиночку, доступны по той же цене.

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Поезд "Nightjet" нового поколения состоит из 7 вагонов: двух вагонов с сиденьями (один из которых — диспетчерский, а другой — многофункциональный), 3 вагонов со спальными местами и 2 спальных вагонов.

В поездах есть бесплатный Wi-Fi, современная система информирования пассажиров, а также стандартные розетки, дополненные USB-портами и беспроводной зарядкой для электронных устройств.

В купе установлены экраны управления функциями комфорта, в частности регулировкой освещения и возможностью вызова бортпроводников, во всех вагонах установлено видеонаблюдение для повышения безопасности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что уже этой осенью новый скоростной поезд ICE соединит Кёльн и Антверпен. Маршрут будет пролегать через 6 популярных городов Европы. Поезда будут курсировать два раза в день.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых железнодорожных маршрутах Германии. Маршруты пролегают через невероятные горы, озера и замки. Поездка занимает в среднем 2–3 часа.