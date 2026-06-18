CFR Călători возобновила рейсы "România": маршруты и цены на билеты

Пассажирка путешествует на поездах CFR Călători «România». Фото: DB Cargo România, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Этим летом пассажиры снова могут добраться прямым поездом из Бухареста в Стамбул, Софию и на болгарское побережье Чёрного моря. Национальная железная дорога Румынии возобновила ежедневные прямые летние рейсы в города Турции и Болгарии. Цены на билеты начинаются от 27 евро.

Об этом сообщает Euronews, передает Новини.LIVE.

Румыния возобновила сезонные железнодорожные рейсы

Национальный железнодорожный оператор Румынии CFR Călători возобновил сезонное международное сообщение "România". Ежедневные поезда будут курсировать до Варны, Софии и Стамбула (Халкалы) до середины октября.

Сезонные рейсы будут курсировать до 12 октября, при этом поезд до Варны завершит работу на день раньше — 11 октября.

Билеты доступны за 90 дней до отправления как на сайте CFR Călători, так и на железнодорожных вокзалах и в кассах, осуществляющих продажу международных билетов.

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Маршруты CFR Călători "România"

Бухарест — Варна

Поезд отправляется с Северного вокзала Бухареста в 10:46 и прибывает в Варну в 19:56, преодолев путь примерно за 9 часов 10 минут. В обратном направлении он отправляется в 9:30 и прибывает в Бухарест в 16:56. Стоимость билетов второго класса — от 27 евро в одну сторону.

Бухарест — София

Пассажиры отправляются из Бухареста в 10:46 утра и прибывают в Софию в 20:41. В обратном направлении поезд отправляется из Софии в 7:00 утра и прибывает в Бухарест в 16:56. Стоимость билетов второго класса — от 33,60 евро в одну сторону.

Бухарест — Стамбул

Из Бухареста поезд отправляется в 10:46 утра и прибывает на станцию Стамбул-Халкалы в 09:56 утра следующего дня. Поездка занимает примерно 23 часа 10 минут. В обратном направлении поезд отправляется из Стамбула в 20:00 и прибывает в Бухарест в 16:56 следующего дня. Цены начинаются от 57,80 евро в одну сторону.

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