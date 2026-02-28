Вокзальный помощник УЗ — сколько стоит услуга и кто может воспользоваться бесплатно

Как заказать помощь с чемоданами на вокзале — платная услуга УЗ
Далеко не всегда у наших родных и друзей есть возможность встретить нас на вокзале с поезда. В таких случаях спасает вокзальный помощник Укрзализныци. Специальный работник поможет вам донести чемодани и сумки.
Как заказать вокзального помощника
В компании сообщили, что помощник поможет вам сойти с поезда и перенести тяжелый багаж.
Для начала вам будет необходимо авторизоваться на сайте УЗ по своему номеру, далее надо будет выполнить 3 шага:
- выберите "Профиль" — "Мои билеты";
- нажмите на отметку "меню" и выберите "Заказать помощника";
- укажите, какая именно помощь вам нужна.
Услуги вокзального помощника платные — за каждый багаж весом более 40 кг придется отдать 55 гривен.
Лицам с инвалидностью и маломобильным пассажирам такая услуга является бесплатной. Работники вокзала помогают им в посадке и высадке из вагона, а также в передвижении по вокзалу.
