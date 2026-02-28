Видео
Україна
Видео

Как заказать помощь с чемоданами на вокзале — платная услуга УЗ

Как заказать помощь с чемоданами на вокзале — платная услуга УЗ

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 10:12
Вокзальный помощник УЗ — сколько стоит услуга и кто может воспользоваться бесплатно
Вокзальный помощник помогает пассажирам с чемоданами. Фото: vechirniy.kyiv.ua, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Далеко не всегда у наших родных и друзей есть возможность встретить нас на вокзале с поезда. В таких случаях спасает вокзальный помощник Укрзализныци. Специальный работник поможет вам донести чемодани и сумки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЗ.

Читайте также:

Как заказать вокзального помощника

В компании сообщили, что помощник поможет вам сойти с поезда и перенести тяжелый багаж.

Для начала вам будет необходимо авторизоваться на сайте УЗ по своему номеру, далее надо будет выполнить 3 шага:

  • выберите "Профиль" — "Мои билеты";
  • нажмите на отметку "меню" и выберите "Заказать помощника";
  • укажите, какая именно помощь вам нужна.
Як замовити помічника на вокзалі?
Как заказать вокзального помощника на сайте УЗ. Фото: скриншот

Услуги вокзального помощника платные — за каждый багаж весом более 40 кг придется отдать 55 гривен.

Лицам с инвалидностью и маломобильным пассажирам такая услуга является бесплатной. Работники вокзала помогают им в посадке и высадке из вагона, а также в передвижении по вокзалу.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ рассказали, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

Как выяснилось, место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит только пассажиру, который приобрел билет на это место. Таким образом, пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Ранее мы рассказывали, не планируют ли в Укразлизныце в ближайшее время сделать отметки кто едет в купе — мужчина, женщина, ребенок или животное. Такая возможность в разы бы упрощало выбор места в купе и точно уменьшало тревожность во время ожидания своих попутчиков.

Также мы писали, что Укрзализныця вынужденно из-за атак россиян ограничила движение поездов. В частности, из-за опасности перевозчик временно ограничил курсирование поездов до/со станции Днепр-Главный в Запорожье, а также продублировал часть рейсов на этом направлении автобусами.

Укрзализныця путешествие поезда услуги туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
