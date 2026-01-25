Видео
Проводник УЗ рассказал, почему в поездах очень жарко зимой

Дата публикации 25 января 2026 15:15
Путешествие УЗ — почему в поездах очень жарко зимой
Пассажиры в вагоне Укрзализныци. Фото: УЗ/Facebook

Многие украинцы путешествуют поездами Укрзализныци — таким образом можно не только сэкономить на билетах, но и отдохнуть и выспаться. Однако время от времени пассажиры жалуются на то, что в поездах бывает очень жарко, или наоборот — морозно.

Почему так происходит рассказал проводник УЗ из Харькова Александр Барыльник в интервью "Фокусу".

Почему в поездах бывает слишком жарко

Проводник объяснил, что комфорт пассажиров часто зависит от того, в каком вагоне они путешествуют — новом или старом. В частности, далеко не все вагоны оснащены кондиционерами.

"Есть электропоезда с кондиционированием, где можно контролировать температуру воздуха, а вот старые вагоны отапливаются углем. Когда проводник разжигает котел, пассажирам еще какое-то время может быть холодно, а потом становится теплее, иногда — совсем горячо", — рассказал мужчина.

Проводник добавил, что довольно трудно угадать с количеством необходимого для отопления угля. Он добавил, что в случае, если пассажиру очень жарко, можно открыть окна и двери.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
