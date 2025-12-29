Поездка в лаацкарте УЗ — советы, как качественно отдохнуть пассажирам

Как отдохнуть в плацкарте УЗ — советы путешественникам
Многие украинцы выбирают вагоны плацкарта Укрзализныци ради безопасности, а не экономии. Несмотря на то, что для каждого пассажира здесь выделено немного пространства, можно сделать свое путешествие более комфортным.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как удобно путешествовать вагонами плацкарта.
Как минимизировать дискомфорт во время путешествий "Укрзализныцей"
Прихватите в поезд удобную одежду - спортивный костюм свободного кроя и удобные домашние тапочки. Лучше выбирать одежду из натуральных тканей, в которой вы будете меньше потеть. Не лишними также в дороге будут теплые носки с кофтой, если замерзнете ночью.
От чего вы никак не сможете быть застрахованы в плацкарте, это от храпа соседей и плача маленьких детей. Чтобы минимизировать раздражающие звуки, прихватите в путешествие беруши. Они продаются в каждой аптеке.
Заранее подготовьте себе продукты для путешествия. В дорогу можно взять фрукты, орехи или сухофрукты. В некоторых поездах пассажиры имеют возможность приобрести комплексный обед или ужин.
Позаботьтесь о собственной гигиене в поезде и обязательно прихватите с собой в поезд сухие и влажные салфетки, санитайзер для рук и туалетную бумагу. Эти предметы гигиены иногда доступны в туалетах вагона, однако накапливают большое количество микробов и могут стать для вас опасными.
Не стоит также забывать о зарядных устройствах. В некоторых вагонах есть рабочие розетки, однако стоит перестраховаться и взять с собой павербанк емкостью 10 000 мАч. Со смрфоном и ноутбуком вам не будет скучно в поездке и вы будете оставаться на связи.
