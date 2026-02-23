Видео
Главная Транспорт Турист поделился фишками, которые делают путешествие УЗ комфортнее

Турист поделился фишками, которые делают путешествие УЗ комфортнее

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 10:42
Путешествие УЗ — секретные фишки, которые сделают поездку комфортной
Как с комфортом путешествовать поездами. Фото: УЗ, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Поезда Укрзализныци дают возможность добраться до разных уголков страны, наслаждаясь невероятными пейзажами. Мало кто догадываеться, что поездки можно сделать еще в разы комфортнее, если знать несколько хитростей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующее видео vadymgrinko в Instagram.

Читайте также:

Новое и старое купе

Путешественник посоветовал не искать самые бюджетные цены на билеты. Так, за 200 гривен вы вряд ли будете ехать в новом плацкарте.

"Все просто и зависит от цены. 280 гривен за купе во Львов — это точно старый вагон. За 600 гривен буду точно ехать в новом", — отметил он.

Режим полета

Блогер порекомендовал всегда в поезде на ночь включать на смартфоне режим полета.

"Иначе телефон очень быстро садится, потому что постоянно то исчезает, то появляется мобильная связь", — пояснил он.

Автовыкуп

Если не можете найти билеты на поезд на нужную дату - воспользуйтесь услугой автовыкупа.

"Если до поездки хотя бы неделя — большая вероятность, что нужные вам билеты найдутся", — поделился путешественник.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто, благодаря которой вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя топливо и силы. Стоимость услуги зависит от массы авто и маршрута.

Также писали о том, как мировые лидеры путешествуют по Украине в VIP-вагонах Укрзализныци. В комфортных купе уже путешествовали экс-президент США Джо Байден, экс-премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Чехии Петр Павел, генсек НАТО Марк Рютте и другие.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
