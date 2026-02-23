Путешествие УЗ — секретные фишки, которые сделают поездку комфортной

Турист поделился фишками, которые делают путешествие УЗ комфортнее
Поезда Укрзализныци дают возможность добраться до разных уголков страны, наслаждаясь невероятными пейзажами. Мало кто догадываеться, что поездки можно сделать еще в разы комфортнее, если знать несколько хитростей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующее видео vadymgrinko в Instagram.
Новое и старое купе
Путешественник посоветовал не искать самые бюджетные цены на билеты. Так, за 200 гривен вы вряд ли будете ехать в новом плацкарте.
"Все просто и зависит от цены. 280 гривен за купе во Львов — это точно старый вагон. За 600 гривен буду точно ехать в новом", — отметил он.
Режим полета
Блогер порекомендовал всегда в поезде на ночь включать на смартфоне режим полета.
"Иначе телефон очень быстро садится, потому что постоянно то исчезает, то появляется мобильная связь", — пояснил он.
Автовыкуп
Если не можете найти билеты на поезд на нужную дату - воспользуйтесь услугой автовыкупа.
"Если до поездки хотя бы неделя — большая вероятность, что нужные вам билеты найдутся", — поделился путешественник.
Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто, благодаря которой вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя топливо и силы. Стоимость услуги зависит от массы авто и маршрута.
Также писали о том, как мировые лидеры путешествуют по Украине в VIP-вагонах Укрзализныци. В комфортных купе уже путешествовали экс-президент США Джо Байден, экс-премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Чехии Петр Павел, генсек НАТО Марк Рютте и другие.
