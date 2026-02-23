Путешествие УЗ — секретные фишки, которые сделают поездку комфортной

Как с комфортом путешествовать поездами. Фото: УЗ, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Поезда Укрзализныци дают возможность добраться до разных уголков страны, наслаждаясь невероятными пейзажами. Мало кто догадываеться, что поездки можно сделать еще в разы комфортнее, если знать несколько хитростей.

Новое и старое купе

Путешественник посоветовал не искать самые бюджетные цены на билеты. Так, за 200 гривен вы вряд ли будете ехать в новом плацкарте.

"Все просто и зависит от цены. 280 гривен за купе во Львов — это точно старый вагон. За 600 гривен буду точно ехать в новом", — отметил он.

Режим полета

Блогер порекомендовал всегда в поезде на ночь включать на смартфоне режим полета.

"Иначе телефон очень быстро садится, потому что постоянно то исчезает, то появляется мобильная связь", — пояснил он.

Автовыкуп

Если не можете найти билеты на поезд на нужную дату - воспользуйтесь услугой автовыкупа.

"Если до поездки хотя бы неделя — большая вероятность, что нужные вам билеты найдутся", — поделился путешественник.

