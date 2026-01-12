Где проверить данные о задержке поездов УЗ — список ресурсов

Путешествие Укрзализныцей — как проверить, задерживается ли поезд
Из-за сложных погодных условий и систематических атак врага на железную дорогу задерживаются десятки поездов Укрзализныци. В компании, рассказали как проверить актуальную информацию о своем рейсе.
Об этом сообщили в УЗ.
Как проверить, задерживается ли поезд УЗ
В компании предупредили пассажиров, что за последние сутки ряд поездов отклоняется от графика. В частности, среднее время опоздания поездов составляет 2 часа.
В УЗ заверили, что делают все возможное, чтобы сократить время ожидания и рассказали, как проверить пассажирам актуальную информацию об опоздании железнодорожных рейсов.
Перевозчик также сообщил, что на период вынужденных задержек вход в платные залы ожидания на вокзалах стал бесплатным для пассажиров с билетами, в них можно отдохнуть и согреться чаем.
Данные о задержке поездов также можно проверить:
- на портале "УЗ Везем";
- на официальном сайте;
- в приложении УЗ;
- на канале пригородных поездов УЗ;
- в пуш-оповещениях приложения;
- у "ангелов" и дежурных вокзалов.
