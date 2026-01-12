Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Путешествие Укрзализныцей — как проверить, задерживается ли поезд

Путешествие Укрзализныцей — как проверить, задерживается ли поезд

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 12:51
Где проверить данные о задержке поездов УЗ — список ресурсов
Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Из-за сложных погодных условий и систематических атак врага на железную дорогу задерживаются десятки поездов Укрзализныци. В компании, рассказали как проверить актуальную информацию о своем рейсе.

Об этом сообщили в УЗ.

Реклама
Читайте также:

Как проверить, задерживается ли поезд УЗ

В компании предупредили пассажиров, что за последние сутки ряд поездов отклоняется от графика. В частности, среднее время опоздания поездов составляет 2 часа.

В УЗ заверили, что делают все возможное, чтобы сократить время ожидания и рассказали, как проверить пассажирам актуальную информацию об опоздании железнодорожных рейсов.

Перевозчик также сообщил, что на период вынужденных задержек вход в платные залы ожидания на вокзалах стал бесплатным для пассажиров с билетами, в них можно отдохнуть и согреться чаем.

Данные о задержке поездов также можно проверить:

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, что в тестовом режиме интернет появился во флагманском поезде Укрзализныци №95/96 Киев-Рахов.

Укрзализныця поезда морозы билеты график
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации