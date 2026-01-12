Где проверить данные о задержке поездов УЗ — список ресурсов

Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Из-за сложных погодных условий и систематических атак врага на железную дорогу задерживаются десятки поездов Укрзализныци. В компании, рассказали как проверить актуальную информацию о своем рейсе.

Об этом сообщили в УЗ.

Реклама

Читайте также:

Как проверить, задерживается ли поезд УЗ

В компании предупредили пассажиров, что за последние сутки ряд поездов отклоняется от графика. В частности, среднее время опоздания поездов составляет 2 часа.

В УЗ заверили, что делают все возможное, чтобы сократить время ожидания и рассказали, как проверить пассажирам актуальную информацию об опоздании железнодорожных рейсов.

Перевозчик также сообщил, что на период вынужденных задержек вход в платные залы ожидания на вокзалах стал бесплатным для пассажиров с билетами, в них можно отдохнуть и согреться чаем.

Данные о задержке поездов также можно проверить:

на портале "УЗ Везем";

на официальном сайте;

в приложении УЗ;

на канале пригородных поездов УЗ;

в пуш-оповещениях приложения;

у "ангелов" и дежурных вокзалов.

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, что в тестовом режиме интернет появился во флагманском поезде Укрзализныци №95/96 Киев-Рахов.