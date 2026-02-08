Нужно ли платить за загрязненную постель в поезде Укрзализныци

Купе Укрзализныци. Фото: Мининфраструктуры

"Укрзализныця" поставила точку в дискуссии о постельном белье в поездах. В компании впервые официально ответили, нужно ли пассажирам платить за загрязнение белья.

Как сообщает Новости.LIVE, соответствующий пост был опубликовано в соцсети Threads.

Что делать, если испачкали белье

Одна из пассажирок поделилась своим негативным опытом в путешествии. Ее ребенок испачкал простыню, после чего проводник потребовал оплатить 500 грн и застирать простыню.

Отвечая на вопрос пассажирки, в компании заявили, что действия проводника были неправомерными и пообещали наказать его.

Нужно ли платить за загрязненное белье в поезде. Фото: скриншот Threads

По словам представителя УЗ, в дороге пассажир возмещает стоимость постельного белья только в случае его порчи — то есть, если вещь не подлежит стирке и восстановлению или если она потеряна.

"Бытовое загрязнение (в том числе по вине ребенка) не является автоматическим основанием для немедленного взыскания средств", — отметили в УЗ.

В ответ пользователи также стали делиться своими негативными впечатлениями, заявляя, что тоже попадали в подобной ситуации и от них тоже требовали деньги.

Нужно ли платить за загрязненное белье в поезде. Фото: скриншот Threads

Однако другие пользователи Threads, наоборот, говорили, что когда с ними случалась такая ситуация, проводники шли им навстречу и бесплатно меняли постельное белье без всяких условий.

Нужно ли платить за загрязненное белье в поезде. Фото: скриншот Threads

Напомним, ранее УЗ вызвала возмущение украинцев, отметив, кто имеет право пользоваться столиком в поезде. В компании рассказали, что пользоваться столиком имеют право только пассажиры нижних полок.

Также железнодорожный перевозчик считает, что пассажиры верхних полок не могут без разрешения садиться на нижние места в поезде. Пользователи сети были возмущены таким ответом, ведь по мнению многих — это несправедливый подход.