В поездах УЗ появятся новые пандусы: какие вагоны будут переоборудованы до конца года

Поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

Посадка в поезд может быть затруднительна для пассажира с инвалидностью, родителей с детской коляской или человека, которому трудно преодолевать высокие ступеньки. Укрзализныця постепенно меняет эту ситуацию и увеличивает количество вагонов с пандусами. Сейчас таким оборудованием уже оснащены 167 вагонов. А до конца года планируется модернизировать и старый парк.

Подробнее об этом сообщает Новини.LIVE.

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Где уже есть пандусы

Пандусы используются для посадки с высоких платформ. Они помогают легче попасть в вагон и выйти из него пассажирам, которым требуется дополнительное удобство.

Пандусами уже оборудованы новые вагоны в составе флагманских поездов УЗ. Такие вагоны имеют специальную пометку в приложении перевозчика. Также пандусы установлены во всех детских и инклюзивных вагонах.

Оборудование рассчитано на различные категории пассажиров. Речь идет, в частности, о ветеранах с инвалидностью и семьях с маленькими детьми в колясках.

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Какие еще вагоны будут переоборудованы

В Укрзализныце подчеркивают, что доступность должна быть предусмотрена еще на этапе производства. Поэтому все новые вагоны теперь оснащаются пандусами.

В то же время перевозчик планирует постепенно обновлять и старый вагонный парк. Для этого компания изготавливает новые облегченные трапы, которые можно использовать для безбарьерной посадки с высоких платформ. Модернизацию старого парка планируют завершить в течение следующих полутора лет — до конца 2027 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему в поездах Укрзализныци могут не работать розетки. Перевозчик пояснил, что проблема может быть связана с отдельными розетками или электропроводкой в вагоне. Если зарядить устройство не удается, пассажиру советуют обратиться к проводнику, чтобы неисправность занесли в бортовой журнал.

Также Новини.LIVE рассказывали об особенностях вагонов RIC Укрзализныци. В таких вагонах RIC есть три спальных полки, раковина и столик, но купе уже, чем в привычных украинских вагонах. Пассажирка рассказала, что на верхней полке ехать особенно неудобно.