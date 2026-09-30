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Головна Транспорт Укрзалізниця оновлює старі вагони: що зміниться для пасажирів

Укрзалізниця оновлює старі вагони: що зміниться для пасажирів

Ua ru
30 вересня 2026 18:45
У потягах Укрзалізниці з’являться нові пандуси: які вагони переобладнають до кінця року
Потяг Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Посадка у поїзд може бути складною для пасажира з інвалідністю, батьків із дитячим візочком чи людини, якій важко долати високі сходинки. Укрзалізниця поступово змінює цю ситуацію та збільшує кількість вагонів із пандусами. Зараз таким обладнанням уже користуються у 167 вагонах. А до кінця року планують модернізувати і старий парк.

Детальніше про це повідомляє Новини.LIVE.

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Де вже є пандуси

Пандуси використовують для посадки з високих платформ. Вони допомагають простіше потрапити до вагона та вийти з нього пасажирам, яким потрібна додаткова зручність.

Пандусами вже обладнані нові вагони у складі флагманських поїздів УЗ. Такі вагони мають спеціальну позначку у застосунку перевізника. Також пандуси встановлені в усіх дитячих та інклюзивних вагонах.

Обладнання розраховане на різні категорії пасажирів. Йдеться, серед іншого, про ветеранів з інвалідністю та родини з маленькими дітьми у візочках.

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Які ще вагони переобладнають

В Укрзалізниці наголошують, що доступність має бути передбачена ще на етапі виробництва. Тому всі нові вагони вже оснащують пандусами.

Водночас перевізник планує поступово оновлювати й старий вагонний парк. Для цього компанія виготовляє нові полегшені трапи, які можна використовувати для безбар’єрної посадки з високих платформ. Модернізацію старого парку планують завершити протягом наступних півтора року — до кінця 2027-го.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому у потягах Укрзалізниці можуть не працювати розетки. Перевізник пояснив, що проблема може бути пов’язана з окремими розетками або електропроводкою у вагоні. Якщо зарядити пристрій не вдається, пасажиру радять звернутися до провідника, щоб несправність внесли до бортового журналу.

Також Новини.LIVE розповідали про особливості RIC вагону Укрзалізниці. У таких вагонах RIC є три спальні полиці, раковина та столик, але купе вужчі за звичні українські вагони. Пасажирка розповіла, що на верхній полиці їхати особливо незручно.

Укрзалізниця поїзди безбар'єрність пасажири вагон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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