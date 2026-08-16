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Главная Транспорт Три полки: туристка показала RIC вагон УЗ Киев-Варшава

Три полки: туристка показала RIC вагон УЗ Киев-Варшава

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 11:35
Путешествие с УЗ: какие условия в вагоне RIC на маршруте Киев—Варшава
Поезд УЗ. Фото: Новини.LIVE.

Несмотря на то, что уже через несколько недель пик летних отпусков подходит к концу, покупка билетов на поезд по-прежнему остается настоящим испытанием. Одним из самых популярных международных железнодорожных направлений Укрзализныци для украинцев остается Польша. Дело в том, что в Варшаве расположены два аэропорта, откуда удобно добраться до любого курорта.

Пользовательница shramko.blog в TikTok показала, как выглядят купе в поезде УЗ Киев-Варшава, передают Новини.LIVE.

Условия в купе поезда Киев-Варшава

Путешественница показала, что в купе три полки, и добавила, что если вам придется ехать на самой верхней — вам не повезло. Чтобы подняться наверх, для пассажиров предусмотрена специальная лестница. Пассажирка подчеркнула, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем там очень неудобно.

"Всю дорогу вы едете лежа, потому что места между полками не хватает, чтобы сесть", — добавила она.

Девушка рассказала, что в Варшаву поезд прибыл в 11 утра, то есть задержался всего на час.

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@oy.lizaa

Как вам такой поезд?🫪🚆 Пользуюсь солнцезащитным кремом от @Косметика Hillary, маст-хев на каждый день 🤌🏻 #укрзализныця #вагон #варшава #билетынапоезд #укрзализныця🇺🇦

♬ оригинальная аудиозапись — oy.lizaa

Билет в одну сторону из Киева в Варшаву обошёлся ей в 5863 гривны.

В польскую Варшаву курсируют вагоны габарита RIC с 3-ярусными купе. Такие вагоны соответствуют стандартам Регламента международного железнодорожного транспорта (RIC, нем. Regolamento Internazionale delle Carrozze — Ред.). Они способны курсировать по евроколее, ширина которой составляет 1435 мм. В то же время ширина украинской колеи — 1520 мм.

Вагоны RIC немного уже, чем те, к которым мы привыкли, и в них по 3 спальных места вместо 4. Интересно, что кроме столика в каждом купе также есть раковина.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Также Новини.LIVE писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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