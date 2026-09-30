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Главная Транспорт Цены на билеты УЗ в октябре: вырастет ли стоимость поездок

Цены на билеты УЗ в октябре: вырастет ли стоимость поездок

Ua ru
30 сентября 2026 16:38
Билеты УЗ: изменится ли стоимость поездок в октябре 2026 года
Купе в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE.

На фоне войны в Украине выросли цены на продукты, товары и услуги. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Укрзализныця предлагает доступные цены на билеты. Перевозчик повысил тарифы только в поездах премиум-сегмента.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Цены на билеты УЗ в октябре

В октябре цены на билеты Укрзализныци остаются без изменений. Стоимость билета формируется не только на основании расстояния или времени в пути. В частности, на цену также влияют категория поезда, тип вагона, коэффициенты фирменности, сезонность, день недели, а также ряд других параметров, предусмотренных действующей системой тарифообразования.

Именно поэтому два поезда с похожим маршрутом и даже близким временем в пути могут иметь заметную разницу в цене.

С апреля 2026 года Укрзализныця вводит динамическое ценообразование на билеты в премиум-сегменте. Оно распространяется на поездки исключительно в вагонах СВ (люкс) и 1-го класса поездов Интерсити на внутренних маршрутах. Цена билетов зависит от сезонности, дня недели, заполненности вагона и других факторов.

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Тарифы на билеты 2-го класса, а также в купейные и плацкартные вагоны перевозчик оставил социально ориентированными. Цены на них государство не пересматривало с 2021 года, и поэтому они будут действовать и в октябре 2026 года.

Билеты за границу в разы дороже внутренних, ведь их цена привязана к курсу швейцарского франка. Кроме того, с Укрзализныци взимается отдельная плата за пользование инфраструктурой PKP Intercity.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему в УЗ могут не работать розетки во время поездки. На ненадлежащее состояние оборудования пожаловалась одна из пассажирок поезда "Перемышль — Харьков". Она заявила, что из 4 имеющихся розеток работала только одна.

Также Новини.LIVE писали, на какие международные поезда не пустят без распечатанных билетов. Посадочный документ имеют право проверить венгерские и австрийские железнодорожники. Без него могут возникнуть проблемы за границей.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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