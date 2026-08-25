Путешествие с «Укрзализныцей»: что делать, если в вагоне работают не все розетки

Поезд «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

Украинцы часто путешествуют на поездах Укрзализныци — это удобно и доступно. Однако время от времени в рейсах могут возникать проблемы. Так, одна из пассажирок пожаловалась на неработающие розетки в вагоне.

В УЗ в соцсети Threads объяснили, в чём могла заключаться такая проблема в поезде, передаёт Новини.LIVE.

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Не работают розетки в поезде УЗ

Одна из пассажирок пожаловалась на неработающие розетки в вагоне поезда "Перемышль–Харьков". Она пыталась зарядить телефон, однако из 4-х розеток работала только одна, причем она была расположена на верхней полке, что довольно неудобно.

Путешественница добавила, что поездка обошлась ей недешево: за одно место она заплатила 3 500 грн.

"В пути поезд 19 часов... Можете объяснить мне, в чем прикол, и в чем заключается такой "высокий сервис"", — добавила она.

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В УЗ пояснили, что, скорее всего, дело здесь не в "сервисе", а в электрике. Так, в вагоне могла быть проблема с отдельными розетками или проводкой.

"Рейс в Харьков сейчас дается железной дороге очень нелегко: задержки, обстрелы, постоянные изменения в логистике и ремонт вагонов. Но четыре розетки должны работать, если они исправны", — добавил перевозчик.

В таких случаях перевозчик порекомендовал сразу обращаться к проводнику. Он должен зафиксировать соответствующую проблему в бортовом журнале.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, чем вагон RIC Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем там очень неудобно.

Также Новини.LIVEписали, можно ли получить вещи, потерянные в поезде Укрзализныци, через Новую почту. Дело в том, что забрать её можно только лично, подтвердив свою личность и право на вещь, либо уполномочить другое лицо на получение. Поэтому отправка любым способом невозможна. Кроме того, пассажир должен оплатить хранение утерянной вещи.