Полет с младенцами в самолетах Ryanair — правила и запреты в 2025

Организация отдыха с маленькими детьми может создать много хлопот. Политика авиакомпаний в отношении путешествий с малышами отличается, а потому перед путешествием не лишним будет ознакомиться с правилами перелетов популярных лоукостеров. Они помогут пройти контроль в аэропорту без лишних проблем.

Правила путешествий Ryanair с малышами

Компания не пускает на борт самолета младенцев в возрасте до семи дней. Малышей в возрасте от 8 дней до 23 месяцев должны сопровождать совершеннолетние родители — один ребенок на одного взрослого.

По правилам Ryanair, младенцы должны путешествовать на коленях у взрослого — они не имеют права на отдельное место. Для удобства родителей — в хвостовой части самолета расположили пеленальные столики. При необходимости, можно попросить бортпроводников помочь подогреть детские бутылочки.

Родители младенцев имеют право бесплатно зарегистрировать две сумки на одного ребенка (одна коляска + автокресло, бустер или детская кроватка). Лоукостер также не запрещает брать детское питание, молоко и чистую воду — без ограничений количества.

Без ребенка пассажиры могут перевозить грудное молоко в ручной клади — бутылочки не должны превышать объем 2 л. Каждый контейнер будут проверять на контроле в аэропорту.

