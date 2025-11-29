Видео
Видео

Полет с младенцем в самолетах Ryanair — с какого возраста можно

Полет с младенцем в самолетах Ryanair — с какого возраста можно

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 04:22
Полет с младенцами в самолетах Ryanair — правила и запреты в 2025
Младенец на руках у мамы. Фото: freepik.com
Ключевые моменты Правила путешествий Ryanair с малышами

Организация отдыха с маленькими детьми может создать много хлопот. Политика авиакомпаний в отношении путешествий с малышами отличается, а потому перед путешествием не лишним будет ознакомиться с правилами перелетов популярных лоукостеров. Они помогут пройти контроль в аэропорту без лишних проблем.

Об этом пишет издание Daily Express.

Читайте также:

Правила путешествий Ryanair с малышами

Компания не пускает на борт самолета младенцев в возрасте до семи дней. Малышей в возрасте от 8 дней до 23 месяцев должны сопровождать совершеннолетние родители — один ребенок на одного взрослого.

По правилам Ryanair, младенцы должны путешествовать на коленях у взрослого — они не имеют права на отдельное место. Для удобства родителей — в хвостовой части самолета расположили пеленальные столики. При необходимости, можно попросить бортпроводников помочь подогреть детские бутылочки.

Родители младенцев имеют право бесплатно зарегистрировать две сумки на одного ребенка (одна коляска + автокресло, бустер или детская кроватка). Лоукостер также не запрещает брать детское питание, молоко и чистую воду — без ограничений количества.

Без ребенка пассажиры могут перевозить грудное молоко в ручной клади — бутылочки не должны превышать объем 2 л. Каждый контейнер будут проверять на контроле в аэропорту.

Напомним, ранее авиакомпания Ryanair анонсировала новые рейсы из столицы Словакии Братиславы. Лоукостер добавил 10 новых маршрутов в популярные города Европы.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы. За их превышение придется заплатить кругленькую сумму.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
