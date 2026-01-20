Fitch Ratings понизило рейтинг "Укрзализныци" до "C" — детали

Рейтинг "Укрзализниці" понизили до "C" — что это значит
Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг УЗ до уровня "C". Это означает, что компания фактически находится на грани дефолта по своим долговым обязательствам.
Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Причина снижения — в остановке выплат долга
Рейтинг понизили с "СС" после того, как УЗ прекратила выплачивать купоны по еврооблигациям. В Fitch заявили, что в случае, если проценты не будут выплачены в рамках льготного периода, рейтинг автоматически снизится до "RD". А это уже ограниченный дефолт.
Решение об остановке выплат УЗ официально объявила 9 января. В компании объяснили это необходимостью сохранить ликвидность в военное время, чтобы не прекращать перевозки и иметь возможность выплачивать зарплаты работникам.
Финансовое состояние УЗ — критическое
Финансовая ситуация УЗ остается критической из-за масштабных разрушений инфраструктуры, ухудшения операционных процессов и постоянных атак со стороны России, говорится в пресс-релизе компании.
По данным Fitch, общая задолженность УЗ по еврооблигациям превышает один миллиард долларов. Более семисот миллионов из этой суммы компания должна вернуть уже в июле 2026 года.
Речь идет о выпусках еврооблигаций, которые привлекались для финансирования инфраструктурных проектов и поддержки ликвидности много лет назад — в частности, накануне Евро-2012. За эти годы их не раз рефинансировали, а владельцами бумаг стали различные финансовые учреждения.
