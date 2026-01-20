Видео
Главная Транспорт Рейтинг "Укрзализниці" понизили до "C" — что это значит

Рейтинг "Укрзализниці" понизили до "C" — что это значит

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 16:55
Fitch Ratings понизило рейтинг "Укрзализныци" до "C" — детали
Поезд "УЗ". Фото: Укрзализныця

Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг УЗ до уровня "C". Это означает, что компания фактически находится на грани дефолта по своим долговым обязательствам.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Читайте также:

Причина снижения — в остановке выплат долга

Рейтинг понизили с "СС" после того, как УЗ прекратила выплачивать купоны по еврооблигациям. В Fitch заявили, что в случае, если проценты не будут выплачены в рамках льготного периода, рейтинг автоматически снизится до "RD". А это уже ограниченный дефолт.

Решение об остановке выплат УЗ официально объявила 9 января. В компании объяснили это необходимостью сохранить ликвидность в военное время, чтобы не прекращать перевозки и иметь возможность выплачивать зарплаты работникам.

Финансовое состояние УЗ — критическое

Финансовая ситуация УЗ остается критической из-за масштабных разрушений инфраструктуры, ухудшения операционных процессов и постоянных атак со стороны России, говорится в пресс-релизе компании.

По данным Fitch, общая задолженность УЗ по еврооблигациям превышает один миллиард долларов. Более семисот миллионов из этой суммы компания должна вернуть уже в июле 2026 года.

Речь идет о выпусках еврооблигаций, которые привлекались для финансирования инфраструктурных проектов и поддержки ликвидности много лет назад — в частности, накануне Евро-2012. За эти годы их не раз рефинансировали, а владельцами бумаг стали различные финансовые учреждения.

Ранее мы сообщали, что во Львове взялись за строительство городской электрички, которая в разы упростит сообщение горожан с европейскими странами.

Также мы сообщали, что Укрзалізниця поставит "вагоны несокрушимости" в польском городе Холме.

Укрзализныця кредиты Fitch Ratings облигации дефолт
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
