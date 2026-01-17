Видео
Главная Транспорт Как путешествовать с животными поездом — правила УЗ в 2026 году

Как путешествовать с животными поездом — правила УЗ в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 17:55
Путешествие УЗ с животными — правила в 2026 году
Пассажирка в поезде с собачкой в поезде. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Планируя путешествие поездом, владельцы животных должны помнить, что они полностью несут ответственность за своих любимцев. В частности, Укрзализныця установила определенные правила и ограничения для перевозки собак/котов в пассажирских вагонах.

Об этом рассказала пресс-служба УЗ.

Маленькие животные (коты, собаки мелких пород до 45 см в холке)

При условии выкупа всех мест в купе коты и собаки могут находиться без переноски для здоровой активности и сна.

Сама переноска не обязательно должна быть большой и жесткой конструкцией — достаточно современной сумки-переноски, рюкзака-переноски или другой емкости для перевозки с водонепроницаемым дном.

Крупные собаки (выше 45 см в холке)

В скоростном поезде Интерсити+ крупным собакам разрешается путешествовать при условии выкупа всех мест, которые размещены единым блоком в ряду. Во время поездки животное должно находиться на полу возле своего владельца, под местами для сидения или возле них.

Кроме того, теперь также нужно выкупать все места в спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения "риц" (RIC).

Хозяин должен предъявить перед посадкой ветеринарные документы и билет на животное (его стоимость составляет обычно ориентировочно 20-40 гривен). Животные крупных пород должны быть в поезде в поводке и наморднике.

В компании также добавили, что в случае возникновения дискомфорта или аллергических реакций от соседства с животным, можно обратиться к проводникам или стюардам. Работники железной дороги предложат владельцам животного, или соседу с аллергией другое комфортное место для путешествия.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
