Главная Транспорт УЗ поставит "вагоны несокрушимости" в Польше — детали

УЗ поставит "вагоны несокрушимости" в Польше — детали

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 15:34
УЗ поставит два "вагона несокрушимости" на вокзале Холма
Проводница наливает горячий чай в "вагоне несокрушимости". Фото: пресс-служба УЗ

Национальный перевозчик "Укрзалізниця" поддержала украинцев, которые в разгар зимы из-за вражеских обстрелов оказались без света и тепла. Вскоре "вагоны несокрушимости" также поставят в польском Холме, где вокзал временно закрыт на реконструкцию.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также:

"Вагоны несокрушимости" появятся в Польше

В компании рассказали, что на вокзалах Украины уже работает 97 опорных пунктов несокрушимости Укрзализныци. В вагонах можно не только согреться вкусным чаем, но и зарядить гаджеты, отдохнуть и поиграть с детьми.

"На 40 вокзалах обустроены зоны для родителей с детьми. Здесь есть места для кормления и пеленания малышей, удобные зоны ожидания, раскраски, наборы для рисования и настольные игры", — говорится в сообщении.

В ближайшее время Укрзализныця планирует открыть "вагоны несокрушимости" в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях.

Всего с начала зимы пунктами несокрушимости УЗ воспользовалось 360 тысяч человек. В частности, во время сильных морозов в Украине помощь получило 65 тысяч граждан.

В Укрзализныце сообщили, что вскоре "вагоны несокрушимости" поставят в Ирпене, Буче, Вишневом, Боярке, Бородянке и других городах.

Кроме того, два "Вагона несокрушимости" отправятся в польский Холм. Там временно закрыли железнодорожный вокзал на реконструкцию.

"Из-за непогоды и ситуации с безопасностью пассажиры вынуждены ожидать рейсы в Украину под открытым небом — и мы должны быть рядом", — добавили в УЗ.

В компании также рассказали, что на Киевщине вскоре появятся Food Train, где можно будет пообедать или поужинать свежими горячими блюдами.

Ранее в "Укрзализныце" рассказали, как пассажирам стоит вести себя во время опасности.

Также мы писали, что Укрзализныця обновила графики движения поездов на фоне массированных ударов России по железной дороге. В частности, уже можно приобрести билеты на поезда отправлением с 22 января.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
