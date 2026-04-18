Укрзализныця пересмотрела тарифы на билеты: чего ожидать с 25 апреля

Дата публикации 18 апреля 2026 13:29
Цены на билеты на поезда Укрзализныци будут считать по-новому: детали
Проводницы возле поезда. Фото: Укрзализныця/Facebook

Планировать путешествия по железной дороге становится все интереснее - Укрзализныця официально переходит на гибкую систему тарифов, которая заставит пассажиров быть более дальновидными. Стоимость вашего места в вагоне будет зависеть не только от направления, но и от того, насколько быстро вы нажмете кнопку "купить".

Таким образом одна и та же поездка может стоить по-разному в зависимости от времени покупки и даты путешествия, отмечает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

Как изменятся цены на билеты Укрзализныци

С 25 апреля 2026 года стартуют продажи по новым коэффициентам. Изменения касаются исключительно премиального сегмента: вагонов СВ (люкс) и первого класса поездов "Интерсити+" во внутреннем сообщении. Главная цель — сделать так, чтобы в пиковые периоды места доставались тем, кому это критически необходимо, а в "низкий" сезон поезда не ездили пустыми.

"Динамическое ценообразование на билеты в премиум-сегменте — соответствующий приказ прошел общественные обсуждения и вступает в силу", — отмечают в компании.

Как работает динамическое ценообразование

Стоимость билетов теперь будет формироваться сразу по нескольким параметрам. Основная логика — чем больше спрос, тем дороже, и наоборот.

"Чтобы улучшить наличие мест, а это особенно важно в пиковый сезон, который уже не за горами, стоимость билетов в премиум-сегменте будет гибко калиброваться", — отметили в УЗ.

Ключевые факторы:

  1. Сезонность и периоды повышенного спроса.
  2. День недели.
  3. Время покупки билета.
  4. Заполненность поезда.

В компании подчеркнули, что для 90% пассажиров ничего не изменится. Реформа не касается купе, плацкарта или второго класса "Интерсити". Там цены остаются стабильными.

"На другие типы мест (1 и 2 классы "Интерсити", купе) Укрзализныця решила в этом сезоне оставить стоимость и в международных поездах неизменной", — успокоили пассажиров у перевозчика.

В то же время изменения коснулись зарубежных рейсов. Тарифы на проезд в вагонах СВ (люкс) международного сообщения индексируют примерно на 20% уже начиная с 18 апреля 2026 года.

Как сообщали Новини.LIVE, многие украинцы выбирают Укрзализныцю за ее комфорт и доступность, однако в последнее время пассажиры Интерсити все чаще жалуются на отсутствие привычного Wi-Fi. В компании не замедлили с ответом и официально разъяснили, почему услуга пока недоступна и чего ждать путешественникам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что добраться до Ужгорода сейчас настоящий квест — из-за массового паломничества на цветение сакур свободные места в поездах исчезли за считанные минуты. Чтобы унять бешеный ажиотаж, Укрзализныця уже назначила дополнительный рейс в этом направлении.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
