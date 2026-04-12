Главная Транспорт Пассажиры жалуются на проблему в поездах Интерсити: что говорят в УЗ

Пассажиры жалуются на проблему в поездах Интерсити: что говорят в УЗ

Дата публикации 12 апреля 2026 12:37
Пассажиры жалуются на проблему в поездах Интерсити: что говорят в УЗ
Пассажирка пользуется интернетом в поезде. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Многие украинцы путешествуют поездами Укрзализныця — это не только удобно, но и выгодно. Однако пассажиры жалуются, что в поездах Интерсити исчез доступ к Wi-Fi. В компании объяснили, в чем причина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Бесплатный Wi-Fi в поездах УЗ

Пассажирка поинтересовалась у перевозчика, почему с начала года был отключен бесплатный спутниковый интернет в поездах Интерсити.

В Укрзализныце объяснили, что SpaceX ввела временные ограничения для терминалов Starlink, которые превышают скорость 75-90 км/ч.

"Если устройство превышает эту скорость, связь может отключаться или работать нестабильно. Это сделано в качестве меры безопасности, чтобы ограничить использование Starlink на ударных беспилотниках во время войны", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Там подчеркнули, что из-за таких ограничений, когда поезд едет с большой скоростью, интернет может иногда пропадать или гаджеты не могут к нему подключаться.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как Укрзализныця контролирует, чтобы после эвакуации среди поля на свои места вернулись все пассажиры. Поездная бригада перечисляет всех пассажиров согласно документу о заселенности поезда и передает начальнику поезда. Тот в свою очередь дает команду машинисту отправляться дальше, если нет ограничений со стороны поездного диспетчера.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця в разгар весны добавила поезда. Перевозчик также продолжил популярный рейс из Киева в Яремче и организовал удобный трансфер в Татаров и Ворохту. Поезда курсируют в определенные даты.

Укрзализныця поезда интернет
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
