Пассажиры жалуются на проблему в поездах Интерсити: что говорят в УЗ

Пассажирка пользуется интернетом в поезде. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Многие украинцы путешествуют поездами Укрзализныця — это не только удобно, но и выгодно. Однако пассажиры жалуются, что в поездах Интерсити исчез доступ к Wi-Fi. В компании объяснили, в чем причина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Бесплатный Wi-Fi в поездах УЗ

Пассажирка поинтересовалась у перевозчика, почему с начала года был отключен бесплатный спутниковый интернет в поездах Интерсити.

В Укрзализныце объяснили, что SpaceX ввела временные ограничения для терминалов Starlink, которые превышают скорость 75-90 км/ч.

"Если устройство превышает эту скорость, связь может отключаться или работать нестабильно. Это сделано в качестве меры безопасности, чтобы ограничить использование Starlink на ударных беспилотниках во время войны", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что из-за таких ограничений, когда поезд едет с большой скоростью, интернет может иногда пропадать или гаджеты не могут к нему подключаться.

