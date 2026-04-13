Транспорт УЗ запускає додатковий поїзд і продасть 500 квитків

УЗ запускає додатковий поїзд і продасть 500 квитків

Дата публикации 13 апреля 2026 19:29
Дефіцит квитків на Ужгород через цвітіння сакур: як реагує Укрзалізниця
Потяг Укрзалізниці на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

На напрямку до Ужгорода виник різкий дефіцит залізничних квитків: пасажири скаржаться, що придбати їх майже неможливо через ажіотаж. Попит зріс у період цвітіння сакур, коли багато українців планують поїздки на Закарпаття. В "Укрзалізниці" вже відреагували і пообіцяли додатковий потяг.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення в соцмережі Threads.

Ажіотаж на ужгородському напрямку

Один із користувачів описав ситуацію як хаотичну. За його словами, квитки зникають буквально за кілька хвилин після відкриття продажу, а на нічні рейси потрапити практично нереально.

"Такий ажіотаж зараз у напрямку Ужгорода… Квитки розлітаються за 4 хвилини. А не можна було пустити додаткові потяги на період цвітіння сакур? Всі як сказилися… Ми планували цю подорож з дітьми до Мукачева за місяць, а квитки змогли вихопити тільки на початок травня. Шкода…".

Йдеться про поїздку, яку планували заздалегідь, але через попит побачити сакури вже не вийде.

Укрзалізниця відреагувала на попит 

Після звернень у компанії заявили, що ситуацію врахували.

З 18 квітня планують призначити додатковий поїзд №237/238 Київ — Ужгород. Він курсуватиме через день, а у продажу вже цього тижня мають з’явитися понад 500 нових квитків.

Раніше Новини.LIVE писали, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Досвідчена мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. На них інколи можна зекономити до 500 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, в яких випадках Укрзалізниця зупиняє потяги. Там пояснили, що евакуація всіх без винятку пасажирів відбувається не через сам факт оголошення повітряної тривоги в регіоні. Потяги зупиняють лише у випадках реальної загрози атаки дронів чи ракет.

Александр Шорохов - Редактор
