Дефіцит квитків на Ужгород через цвітіння сакур: як реагує Укрзалізниця

Потяг Укрзалізниці на вокзалі.

На напрямку до Ужгорода виник різкий дефіцит залізничних квитків: пасажири скаржаться, що придбати їх майже неможливо через ажіотаж. Попит зріс у період цвітіння сакур, коли багато українців планують поїздки на Закарпаття. В "Укрзалізниці" вже відреагували і пообіцяли додатковий потяг.

Ажіотаж на ужгородському напрямку

Один із користувачів описав ситуацію як хаотичну. За його словами, квитки зникають буквально за кілька хвилин після відкриття продажу, а на нічні рейси потрапити практично нереально.

"Такий ажіотаж зараз у напрямку Ужгорода… Квитки розлітаються за 4 хвилини. А не можна було пустити додаткові потяги на період цвітіння сакур? Всі як сказилися… Ми планували цю подорож з дітьми до Мукачева за місяць, а квитки змогли вихопити тільки на початок травня. Шкода…".

Йдеться про поїздку, яку планували заздалегідь, але через попит побачити сакури вже не вийде.

Укрзалізниця відреагувала на попит

Після звернень у компанії заявили, що ситуацію врахували.

З 18 квітня планують призначити додатковий поїзд №237/238 Київ — Ужгород. Він курсуватиме через день, а у продажу вже цього тижня мають з’явитися понад 500 нових квитків.

