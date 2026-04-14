Путешествие с УЗ: пустят ли в поезд с билетом, оформленным на чужое имя

Пассажиры покупают билеты на поезд в кассе железной дороги. Фото: Укрзализныця/Facebook

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци — это удобно и выгодно, однако в пиковые период бывает непросто забронировать нужные места. Наши родные и друзья часто пытаются помочь нам и так же "охотятся" за нужными билетами. Однако стоит знать определенный нюанс, из-за которого вас могут не пустить в поезд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ УЗ в соцсети Threads.

Всегда ли проводники УЗ проверяют документы пассажиров

Одна из пассажирок поинтересовалась у перевозчика, сможет ли она сесть на поезд из Хмельницкого во Львов с билетом, оформленным на имя подруги.

В УЗ ответили, что из-за несовпадения данных в билете и в паспорте пассажира возникнут неприятности при проверке документов. Однако в компании не отметили, будет ли пассажирке отказано в посадке.

Часть пользователей сети отмечает, что проводники не каждого проверяют документы при посадке, а в некоторых случаях пассажиров пускали, если предъявляли скриншот паспорта, на который был оформлен билет.

Читайте также:

В Укрзализныце уже более 3 лет работает ряд инструментов для борьбы с перекупами. В частности, для покупки билетов на популярные международные направления пассажир должен верифицироваться в "Дії", кроме того платформа OLX блокирует аферистов, которые перепродают железнодорожные билеты.

