Ціни на квитки на потяги Укрзалізниці рахуватимуть по-новому: деталі

Провідниці біля потягу.

Планувати подорожі залізницею стає дедалі цікавіше — Укрзалізниця офіційно переходить на гнучку систему тарифів, яка змусить пасажирів бути більш далекоглядними. Вартість вашого місця у вагоні залежатиме не лише від напрямку, а й від того, наскільки швидко ви натиснете кнопку "купити".

Таким чином одна і та сама поїздка може коштувати по-різному залежно від часу купівлі та дати подорожі, зазначає Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

Як зміняться ціни на квитки Укрзалізниці

З 25 квітня 2026 року стартують продажі за новими коефіцієнтами. Зміни стосуються виключно преміального сегмента: вагонів СВ (люкс) та першого класу поїздів "Інтерсіті+" у внутрішньому сполученні. Головна мета — зробити так, щоб у пікові періоди місця діставалися тим, кому це критично необхідно, а в "низький" сезон потяги не їздили порожніми.

"Динамічне ціноутворення на квитки у преміумсегменті — відповідний наказ пройшов громадські обговорення та набирає чинності", — зазначають у компанії.

Як працює динамічне ціноутворення

Вартість квитків тепер формуватиметься одразу за кількома параметрами. Основна логіка — чим більший попит, тим дорожче, і навпаки.

Читайте також:

"Щоб покращити наявність місць, а це особливо важливо у піковий сезон, який уже не за горами, вартість квитків у преміумсегменті буде гнучко калібруватись", — зазначили в УЗ.

Ключові фактори:

Сезонність і періоди підвищеного попиту. День тижня. Час купівлі квитка. Заповненість поїзда.

У компанії підкреслили, що для 90% пасажирів нічого не зміниться. Реформа не торкається купе, плацкарту чи другого класу "Інтерсіті". Там ціни залишаються стабільними.

"На інші типи місць (1 та 2 класи "Інтерсіті", купе) Укрзалізниця вирішила цього сезону лишити вартість і в міжнародних поїздах незмінною", — заспокоїли пасажирів у перевізника.

Водночас зміни зачепили закордонні рейси. Тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародного сполучення індексують приблизно на 20% вже починаючи з 18 квітня 2026 року.

