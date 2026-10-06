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Главная Транспорт Укрзализныця отменяет часть поездов с 20 октября: альтернативные маршруты

Укрзализныця отменяет часть поездов с 20 октября: альтернативные маршруты

Ua ru
6 октября 2026 15:35
Украинская железная дорога изменила расписание: с 20 октября отменены поезда «Сичеслав» Днепр — Львов и Запорожье — Перемышль
Расписание поездов в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Из соображений безопасности Укрзализныця скорректировала расписание движения поездов. Перевозчик приостанавливает курсирование рейсов, на которых можно добраться из Днепра во Львов и Перемышль через Кировоградскую область.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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УЗ корректирует расписание поездов

Один из пассажиров поинтересовался, почему с 20 октября нельзя приобрести билеты во Львов. Он спросил, правда ли, что поезда 79/80 и 31/32 вообще отменяют.

В Укрзализныце пояснили, что в связи с ухудшением ситуации с безопасностью, приведшим к значительному снижению пассажиропотока, с 20 октября планируется приостановить курсирование поездов:

  • № 79/80 "Сичеслав" Днепр — Львов (останавливается в Знаменке и Александрии);
  • № 31/32 Запорожье – Перемышль (останавливается в Знаменке и Александрии).

В то же время перевозчик предложил пассажирам альтернативный маршрут.

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В частности, вместо поезда № 79/80 до Львова можно добраться на поездах: № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 и 127/128.

В УЗ также добавили, что для поезда № 31/32 доступны варианты поездки с пересадкой во Львове или Киеве.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как сэкономить на железнодорожных билетах из Киева в Будапешт. В частности, вместо 4 000 грн заплатить всего 1 155 грн. Украинцы имеют право приобрести "билет солидарности".

Также Новини.LIVE писали, что в Украине планируют реформировать Укрзализницу. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. Укрзализныця останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.

Кроме того, портал Новини.LIVE рассказывал, как воспользоваться программой 3000 км по Украине от Укрзализныци. Она дает возможность путешествовать на поездах по стране бесплатно. Пассажиру необходимо обновить приложение УЗ до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе "3000 километров по Украине" в своём профиле.

Укрзализныця путешествие война в Украине поезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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