«3000 км по Украине» от УЗ: кому доступно, как купить билет и куда поехать

Поезд «Укрзализныци». Фото: УЗ/Facebook

В декабре прошлого года запущена программа "3000 км по Украине", благодаря которой украинцы получили возможность путешествовать на поездах Укрзализныци бесплатно. Без каких-либо доплат пассажиры могут использовать для поездок выделенные 3000 км. Однако многие путешественники не могут воспользоваться этой программой.

О нюансах программы расскажет Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЗ.

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Как воспользоваться программой "3000 километров по Украине" от УЗ

"3000 километров по Украине" — программа, которая дает возможность украинцам получить билеты для путешествий по украинским городам.

3000 километров — это расстояние от Запорожья до Ужгорода и обратно, то есть это самый длинный маршрут по Украине.

Чтобы воспользоваться программой, пассажиру необходимо обновить приложение Укрзализныци до последней версии, подтвердить аккаунт в приложении и принять условия участия в разделе "3000 километров по Украине" в своём профиле.

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Каждый участник программы получает 3000 километров. На это количество километров можно выбрать до 4 поездок. Использованные километры можно просмотреть в разделе "3000 километров по Украине".

Программа действует на билеты в купе и плацкарт, 2-й и 3-й класс на рейсы по Украине.

"3000 км по Украине" покрывает только стоимость самой поездки. В частности, постельное белье, чай, билеты на багаж или домашнего питомца и другие товары в поезде пассажиру придется приобретать за свой счет.

Чтобы найти нужный рейс, укажите станцию отправления и прибытия в поиске и выберите раздел "3000 км по Украине" в результатах поиска.

Стоит учесть, что в случае возврата бесплатных билетов будет компенсироваться 50% от километража за билет.

Средства за постельное белье, чай, билеты на багаж или домашнего питомца и другие товары будут возвращены на банковскую карту в течение 30 дней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця запустила новую услугу. В частности, на части рейсов пассажиры могут приобрести книгу при оформлении билета. Проводник выдаст её уже в поезде.