Путь из Киева в Будапешт: как сэкономить на билетах УЗ

Пассажиры едут в международном поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Из-за войны и закрытого воздушного пространства украинцы вынуждены выезжать за границу только на поездах и автобусах. В некоторые страны Европы курсируют международные поезда Укрзализныци. В частности, из Киева в венгерский Будапешт курсирует прямой рейс, однако билеты на него часто невозможно купить, а их цена довольно высока — стоимость составляет от 4 000 гривен. Однако опытная туристка раскрыла секрет, как можно сэкономить на такой поездке.

Соответствующей публикацией в соцсети Threads поделилась пользовательница heleneryss, передает Новини.LIVE.

Как сэкономить на билетах в Будапешт

Путешественница рассказала, как добраться из Киева в Будапешт всего за 1 155 грн. Во-первых, вам необходимо приобрести билет на поезд № 027 Киев — Чоп. Он отправляется ежедневно в 20:25.

Одно место стоит 653 грн. Поезд прибывает утром — в Чопе вам нужно будет пройти украинскую границу.

Вам также нужно будет заранее приобрести билеты на поезд № 033 Чоп — Захонь. Его стоимость составляет 364 грн. Путешественница предупредила, что у вас на руках должны быть распечатанные билеты.

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Поездка займет у вас всего 18 минут. Уже в Захоне вам необходимо спросить о билете солидарности до Будапешта. Его стоимость составляет всего 138 гривен.

Далее вы садитесь на поезд до Будапешта (он прибывает на соседний путь) и прибываете в венгерскую столицу в 16:52.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как лучше покупать билеты Укрзализныци в пиковые периоды. В частности, можно воспользоваться автопокупкой, и система приобретет нужные места за вас. Однако эта услуга доступна не на всех направлениях.

Также Новини.LIVE писали, в какие поезда Укрзализныци не пустят без распечатанных билетов. Пассажирам, путешествующим внутренними рейсами, достаточно показать проводнику при посадке только электронную версию билета. Однако на некоторых международных маршрутах ситуация кардинально иная.