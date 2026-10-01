Реформа Укрзализныци в Украине: что может измениться для пассажиров

Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Правительство определило новую модель функционирования железнодорожной отрасли. В частности, был определен порядок финансирования пассажирских перевозок и допуск новых перевозчиков на рынок.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает Новини.LIVE.

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Реформа железных дорог в Украине

Планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. В частности, планируется создание правовых условий для того, чтобы железнодорожные перевозки могли осуществлять различные перевозчики на равных условиях.

Однако Укрзализныця никуда не исчезнет. Напротив, одним из центральных элементов реформы является отделение инфраструктуры от перевозной деятельности и обеспечение равного доступа к сети.

При этом государство оставляет за собой функцию заказчика общественно важных пассажирских перевозок. Предполагается, что коммерческие маршруты будут работать по рыночным правилам, а социально необходимые — по контрактной модели государственного заказа.

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Отмечается, что такая модель должна позволить совместить конкуренцию с необходимостью сохранять маршруты, которые не всегда являются экономически выгодными.

Однако каждый из этих этапов новой конструкции требует отдельного законодательного, финансового и организационного решения.

Согласно новой концепции, государство намерено изменить сам принцип работы отрасли. В частности, инфраструктура должна стать отдельным ресурсом с прозрачными правилами доступа, социально необходимые пассажирские перевозки — четко оплачиваемым государственным обязательством, а перевозчическая деятельность — сферой, где постепенно смогут конкурировать различные операторы.

Сообщается, что завершение принятия подзаконных актов для функционирования нового рынка запланировано к декабрю 2030 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця запустила новую услугу. В частности, на части рейсов пассажиры могут приобрести книгу при оформлении билета. Проводник выдаст ее уже в поезде.

Также Новини.LIVE писали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.