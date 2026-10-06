крзалізниця змінила графік: з 20 жовтня скасовано потяги "Січеслав" Дніпро – Львів та  Запоріжжя – Перемишль

Роклад потягів у Києві. Фото: Новини.LIVE

Із безпекових міркувань Укрзалізниця скорегувала графік руху потягів. Перевізник зупиняє курсування рейсів, якими можна дістатися з Дніпра до Львова та Перемишля через Кіровоградщину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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УЗ коригує розклад потягів

Один з пасажирів поцікавився, чому з 20 жовтня не можна придбати квитки до Львова. Він запитав, чи правда що поїзди 79/80 і 31/32 взагалі скасовують.

В Укрзалізниці пояснили, що у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, що призвело до значного зниження пасажиропотоку, з 20 жовтня планується припинення курсування поїздів:

№ 79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів (зупиняється у Знамʼянці та Олександрії);

№ 31/32 Запоріжжя – Перемишль (зупиняється у Знамʼянці та Олександрії).

В той же час, перевізник запропонував пасажирам альтернативний маршрут.

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Зокрема замість поїзда № 79/80 до Львова можна дістатися потягами: № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 та 127/128.

В УЗ також додали, що для поїзда № 31/32 доступні варіанти поїздки з пересадкою у Львові або Києві.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як заощадити на залізничних квитках з Києва до Будапешта. Зокрема, замість 4 000 грн заплатити всього за 1 155 грн. Українці мають право придбати квиток солідарності.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Крім того портал Новини.LIVE інформував, як скористатися програмою "3000 км Україною" від Укрзалізниці. Вона надає можливість мандрувати потягами всередині країни безкоштовно. Пасажиру необхідно оновити застосунок УЗ до останньої версії, підтвердити акаунт у застосунку та прийняти умови участі в розділі "3000 кілометрів Україною" у своєму профілі.