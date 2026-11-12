Путешествие с УЗ: как найти вещи, потерянные на вокзале или в поезде

Пассажирский поезд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Многие пассажиры, несмотря на постоянные атаки РФ, предпочитают путешествовать на поездах Укрзализныци как внутри страны, так и за её пределами. Путешественники берут с собой в дорогу чемоданы, сумки, множество гаджетов и прочее. Однако никто не застрахован от того, что после поездки не сможет найти свою вещь.

Алгоритм действий в случае потери вещей в поезде изложен в 17-й главе Правил перевозки Укрзализныци, сообщает Новини.LIVE.

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Как найти вещи, потерянные на вокзале или в поезде

В соцсетях к перевозчику стали все чаще обращаться пассажиры, потерявшие свои вещи. В частности, одна из путешественниц ищет кошелек, который случайно был оставлен на маршруте Кривой Рог—Киев.

В Укрзализныце порекомендовали пассажирам воспользоваться сервисом поиска потерянных вещей и подробно заполнить онлайн-заявку.

Вещи, потерянные на вокзалах и в поездах, передаются в бюро находок. Чтобы найти утерянный предмет, пассажир может заполнить специальную форму на сайте перевозчика или позвонить на горячую линию 0 800 503 111.

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Пассажир должен доказать свое право на утерянные вещи, указав в письменной форме точные признаки предметов и их содержимое, либо предоставить ключи от замков, которыми закрываются вещи (с подтверждением того, что это действительно ключи от этих замков).

Кроме того, при получении вещей владелец должен уплатить перевозчику причитающиеся платежи (за хранение, упаковку, перевозку по тарифу багажа, если это имело место), а также выдать расписку произвольной формы о получении вещей с указанием в ней своего постоянного места жительства, серии и номера паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему стоимость билетов на поезда Укрзализныци может меняться. Окончательные цены для пассажиров зависят от класса выбранного вагона, условий проезда и места. Кроме того, важное значение имеют день недели, календарный период и коэффициент фирменности.

Также Новини.LIVE писали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на проезд.