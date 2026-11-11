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Главная Транспорт Поездка с инвалидной коляской: как заказать специальный вагон УЗ

Поездка с инвалидной коляской: как заказать специальный вагон УЗ

Ua ru
11 ноября 2026 20:25
Путешествие на поезде для украинцев с инвалидностью: какие условия действуют в Укрзализныце УНИАН
Инклюзивный вагон Укрзализныци. Фото: УНИАН

Люди с инвалидностью могут путешествовать на поездах Укрзализныци в специально оборудованных вагонах. Там больше места для передвижения, есть подъемники для инвалидных колясок и более удобные купе. Но чтобы поехать в таком вагоне, нужно заранее подать заявку. Известно, куда обращаться, какие документы подготовить и за сколько дней до поездки нужно обо всем позаботиться.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Укрзализныци.

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Какие удобства есть в специальных вагонах УЗ

Для пассажиров с инвалидностью Укрзализныця предлагает специальные вагоны, в которых легче передвигаться и пользоваться необходимыми удобствами. Там есть:

  • гидравлические подъемники для инвалидных колясок;
  • более широкие двери и проходы;
  • более просторные тамбуры;
  • специально оборудованные туалеты;
  • нижние полки в купе, которые можно установить в нескольких положениях.

Как заказать специальный вагон

Для этого необходимо обратиться в Укрзализныцю не позднее чем за пять суток до отправления поезда. Следует подойти к дежурному помощнику начальника вокзала и подать заявку. Обратиться может как сам пассажир с инвалидностью, так и сопровождающий его человек. С собой необходимо иметь удостоверение, подтверждающее право пассажира на льготу.

В заявке необходимо указать:

Читайте также:
  • имя и другие личные данные пассажира;
  • номер удостоверения инвалида;
  • контактный телефон;
  • дату подачи заявки;
  • дату запланированной поездки;
  • станцию отправления и станцию прибытия.

Также обязательно укажите, нужна ли помощь при посадке в вагон и выходе из него.

После подачи заявки Укрзализныця должна сообщить о результате в течение двух суток, не считая выходных. Если прицепить специальный вагон к нужному поезду невозможно, пассажиру предложат другие варианты поездки.

Как заказать вагон по интернету

Для этого откройте на сайте УЗ "Заказ специального вагона" и заполните заявку. Также напишите, нужна ли вам помощь при посадке и выходе из вагона.

Заявку тоже нужно послать не менее пяти суток до поездки. Сотрудники УЗ проработают ее в течение 24 часов и свяжутся с вами, чтобы подтвердить заказ. Билет можно будет выкупить в кассе перед поездкой, но не позднее часа до отправления поезда.

Люди с инвалидностью также могут покупать билеты в специальные купе через мобильное приложение УЗ. Для этого:

  • Обновите приложение Укрзализныци.
  • Откройте свой профиль.
  • Выберите "Добавить льготу".
  • Введите номер удостоверения личности с инвалидностью.

Система проверит данные через базу Минсоцполитики. После этого при поиске билетов вам будут доступны и места в специальных купе.

Что нужно сделать перед посадкой в поезд

В день отправления лучше приехать на вокзал заранее. Перед посадкой нужно обратиться к дежурному по вокзалу и зарегистрироваться. Сотрудник вокзала подскажет, где именно в составе поезда будет находиться специальный вагон.

Если пассажиру сложно самостоятельно добраться до вагона или занести вещи, можно попросить помощи у сотрудников вокзала. Они же помогут и во время посадки.

Кто имеет право на бесплатный и льготный проезд

Для людей с инвалидностью в Украине действуют льготы на поездки по железной дороге. Бесплатно пользоваться пригородным транспортом могут:

  • люди с инвалидностью;
  • дети с инвалидностью;
  • один человек, сопровождающий лицо с инвалидностью I группы;
  • один сопровождающий ребенка с инвалидностью.

Также для этих пассажиров действует льгота на внутренних маршрутах с 1 октября по 15 мая.

Ранее Новини.LIVE писали, как действовать пассажирам УЗ во время конфликтов в поезде. Если сосед нарушает покой или ведет себя агрессивно, нужно сразу обратиться к поездной бригаде. А за курение в вагоне, тамбуре или на платформе нарушителю грозит штраф от 85 до 340 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам эвакуироваться из поезда. После сигнала проводника нужно подготовить документы и телефон, а по команде покинуть вагон без чемоданов. После выхода следует отойти на безопасное расстояние, держаться подальше от путей и выполнять указания железнодорожников.

Укрзализныця услуги лицо с инвалидностью поезд пассажиры
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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