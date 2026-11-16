Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В УЗ рассказали, куда следует обращаться за помощью в поезде

В УЗ рассказали, куда следует обращаться за помощью в поезде

Ua ru
16 ноября 2026 10:12
Поездка с «Укрзализныцей»: куда обращаться, если застрял в туалете Укрзализныця/Facebook
Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Многие украинцы предпочитают путешествовать по стране и за её пределы на поезде. Однако, несмотря на то, что Укрзализныця обновляет подвижной состав, далеко не во всех вагонах обеспечены все условия для пассажиров. В частности, одна из пассажирок из-за сломанного замка застряла в туалете.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

Реклама

Пассажирка УЗ застряла в туалете

Путешественница рассказала, что инцидент произошел ночью, когда в вагоне было мало людей, и шансы на то, что кто-то в ближайшее время ей поможет, были невелики. Однако пассажирке повезло: ей удалось вернуться в купе через 30 минут.

"Претензий нет, но хотелось бы иметь какой-то выход из таких ситуаций, ведь мне еще предстоит много раз ездить с вами", — добавила девушка.

Пассажирка обратилась к перевозчику и попросила в туалетах вагонов где-нибудь разместить номер мобильного телефона проводника или начальника поезда, чтобы можно было обратиться за помощью в подобной ситуации.

Читайте также:

В УЗ порекомендовали в таких ситуациях обращаться в контакт-центр по номеру 0-800-503-111 или на сайт service@uz.gov.ua. Также перевозчик попросил билет, чтобы проверить замки на туалетах в вагоне.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать, если сосед по купе нарушает покой или ведет себя агрессивно. В таких случаях нужно обратиться к поездной бригаде, которая должна отреагировать на жалобу. За курение в вагоне, тамбуре или на платформе нарушителю грозит штраф от 85 до 340 гривен.

Также Новини.LIVE писали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.

поездки Укрзализныця соцсети поезда туалеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации