Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Многие украинцы предпочитают путешествовать по стране и за её пределы на поезде. Однако, несмотря на то, что Укрзализныця обновляет подвижной состав, далеко не во всех вагонах обеспечены все условия для пассажиров. В частности, одна из пассажирок из-за сломанного замка застряла в туалете.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Пассажирка УЗ застряла в туалете

Путешественница рассказала, что инцидент произошел ночью, когда в вагоне было мало людей, и шансы на то, что кто-то в ближайшее время ей поможет, были невелики. Однако пассажирке повезло: ей удалось вернуться в купе через 30 минут.

"Претензий нет, но хотелось бы иметь какой-то выход из таких ситуаций, ведь мне еще предстоит много раз ездить с вами", — добавила девушка.

Пассажирка обратилась к перевозчику и попросила в туалетах вагонов где-нибудь разместить номер мобильного телефона проводника или начальника поезда, чтобы можно было обратиться за помощью в подобной ситуации.

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В УЗ порекомендовали в таких ситуациях обращаться в контакт-центр по номеру 0-800-503-111 или на сайт service@uz.gov.ua. Также перевозчик попросил билет, чтобы проверить замки на туалетах в вагоне.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать, если сосед по купе нарушает покой или ведет себя агрессивно. В таких случаях нужно обратиться к поездной бригаде, которая должна отреагировать на жалобу. За курение в вагоне, тамбуре или на платформе нарушителю грозит штраф от 85 до 340 гривен.

Также Новини.LIVE писали, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.