Билеты на поезд: в «Укрзализныце» объяснили, почему на рейсе Киев—Запорожье нет свободных мест

Пассажиры едут в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Несмотря на постоянные атаки, Укрзализныця продолжает перевозить пассажиров как внутри страны, так и за её пределами. Однако из соображений безопасности перевозчик вынужден вносить изменения в расписание и маршруты некоторых поездов. В частности, ограничения действуют на рейсы в и из Запорожья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Расписание и маршрут движения поезда Киев-Запорожье

Пассажирка поинтересовалась у перевозчика расписанием поезда по маршруту Киев-Запорожье. Она спросила, почему сейчас нельзя приобрести билеты на данное направление.

В Укрзализныце пояснили, что из-за вражеского "сафари" РФ на поезда из/в Днепр расписание движения поездов на этом направлении было изменено.

Там добавили, что в зависимости от ситуации из Днепра в Запорожье курсируют либо электропоезда (продажа за 5–10 суток), либо рейсовые автобусы.

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Другие пользователи сети посоветовали пассажирке добираться на поезде из Киева в Днепр, а затем уже на автобусе до Запорожья.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как действовать в случае эвакуации в поезде Укрзализныци. В частности, после команды необходимо покинуть поезд и отойти от него и железнодорожной инфраструктуры настолько, насколько это возможно безопасно, и направиться в укрытие. Закрытый вагон в случае угрозы превращается в ловушку для пассажиров.

Также Новини.LIVE писали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.