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Главная Транспорт От 30 до 150 грн: в некоторых регионах УЗ ввела новые тарифы

От 30 до 150 грн: в некоторых регионах УЗ ввела новые тарифы

Ua ru
15 сентября 2026 16:25
УЗ повысила тарифы на проезд в электричках: новые цены
Пригородный поезд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

С 15 сентября в нескольких областях вырастут тарифы на пригородные железнодорожные перевозки. Самый дешевый билет Укрзализныци обойдется в 30 гривен.

Об этом сообщил в социальной сети Facebook блогер Олег Васильев, передает Новини.LIVE.

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Подорожают электрички

С 15 сентября новые тарифы начали действовать в Киевской, Житомирской и Черниговской областях. С 22 сентября повышение тарифов коснется Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Черкасской областей.

Перевозчик уже обнародовал новые цены на поездки. За самый дешевый билет придется заплатить не менее 30 грн (без комиссии). Поездка протяженностью более 250 км обойдется в 150 грн.

Кроме того, Укрзализныця ввела комиссионный сбор в размере 7 грн. Однако он взимается только при покупке билетов в кассах и в поездах. Покупая билеты онлайн в приложении, пассажиры могут сэкономить эту сумму.

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Новые тарифы на электричку УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Последний раз Укрзализныця повышала тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в июне 2025 года. Тогда стоимость билетов выросла с 15 до 20 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как лучше покупать билеты Укрзализныци в пиковые периоды. В частности, можно воспользоваться автопокупкой, и система приобретёт нужные места за вас. Однако эта функция доступна не на всех направлениях.

Также Новини.LIVE писали о том, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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