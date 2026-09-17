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Главная Транспорт В КГГА объяснили, почему в тревогу не работает красная линия метро

В КГГА объяснили, почему в тревогу не работает красная линия метро

Ua ru
17 сентября 2026 19:36
Красная линия метро в Киеве: почему она не работает во время желтого уровня тревоги
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что в Киеве недавно, во время "желтого" уровня угрозы, начала работать "зеленая" ветка метро, городские власти не спешат открывать "красную" линию метро во время воздушной тревоги. В КГГА объяснили, какие риски несет такое решение.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в интервью Bihus.Info, передает Новини.LIVE.

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Работа "красной" линии киевского метро во время тревог

Специалист напомнил, что на "красной ветке" поезд движется по открытому участку, охватывающему несколько станций. В случае угрозы эвакуировать людей будет невозможно, ведь рядом с поездом расположено контактное оборудование под высоким напряжением.

Пантелеев подчеркнул, что на фоне постоянных вражеских атак на Киев необходимость эвакуации будет возникать каждый день.

Чиновник рассказал, что, в свою очередь, на "зеленом участке" открытый участок значительно короче, и поезду не придется останавливаться под открытым небом.

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Он добавил, что между правым и левым берегом продолжает курсировать общественный транспорт, а городские власти отслеживают пассажиропоток и при необходимости могут увеличить количество подвижного состава.

По словам чиновника, после введения новых правил для столичной подземки ситуация с переездом с правого на левый берег Днепра постепенно стабилизировалась.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что при желтом уровне угрозы зеленая ветка киевского метро работает без ограничений. Поезда продолжат курсировать через Южный мост, и пассажиры смогут удобно добираться между берегами Днепра. Однако в случае объявления красного уровня угрозы она не будет работать как единый маршрут от Сырца до Красного хутора — движение разделят на два отдельных участка.

Также Новини.LIVE писали, сколько людей могут вместить станции киевского метро. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500–2 000 человек. Однако стоит отметить, что эти подсчёты носят ориентировочный характер, ведь в КГГА не предоставили соответствующей информации.

Киев метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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