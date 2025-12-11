Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Проводник УЗ объяснил, почему они будят пассажиров заранее

Проводник УЗ объяснил, почему они будят пассажиров заранее

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 14:27
Проводник будит за час до прибытия поезда — с чем это связано
Поезд на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Украинцы часто путешествуют внутри страны и за ее пределами поездами Укрзализныци — это довольно выгодно и удобно. На всех железнодорожных рейсах проводники будят пассажиров заранее — обычно где-то примерно за час до прибытия, и пассажиры часто раздражаются из-за этого.

Работник железной дороги в интервью "Фокусу" рассказал, с чем связаны такие ранние подъемы и сборы.

Реклама
Читайте также:

Почему проводники рано будят в поезде УЗ

Проводник объяснил, что в правилах прописано, что будить пассажиров нужно за 30 минут до прибытия, однако в это время уже действует санитарная зона и должны быть закрытыми туалеты. Чтобы пассажиры успели привести себя в порядок — работники УЗ будят их немного заранее.

"Согласно инструкции, мы должны разбудить пассажиров за 30 мин до прибытия поезда, но часто в этот период начинается санитарная зона — туалет закрыт. Именно поэтому, чтобы все успели сходить, куда надо, будем их немного раньше, — где-то за 45 мин", — сказал проводник.

Работник железной дороги также пояснил, что у пассажиров нет обязанности сдавать постель — они могут просто сложить ее на край полочки. В инструкциях прописано, что проводник должен собрать постельное белье за 30 минут до прибытия поезда.

Ранее мы рассказывали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

Также проводник объяснил, как действовать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.

Укрзализныця правила путешествие поезда пасажири
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации