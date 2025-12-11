Проводник будит за час до прибытия поезда — с чем это связано

Поезд на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Украинцы часто путешествуют внутри страны и за ее пределами поездами Укрзализныци — это довольно выгодно и удобно. На всех железнодорожных рейсах проводники будят пассажиров заранее — обычно где-то примерно за час до прибытия, и пассажиры часто раздражаются из-за этого.

Работник железной дороги в интервью "Фокусу" рассказал, с чем связаны такие ранние подъемы и сборы.

Почему проводники рано будят в поезде УЗ

Проводник объяснил, что в правилах прописано, что будить пассажиров нужно за 30 минут до прибытия, однако в это время уже действует санитарная зона и должны быть закрытыми туалеты. Чтобы пассажиры успели привести себя в порядок — работники УЗ будят их немного заранее.

"Согласно инструкции, мы должны разбудить пассажиров за 30 мин до прибытия поезда, но часто в этот период начинается санитарная зона — туалет закрыт. Именно поэтому, чтобы все успели сходить, куда надо, будем их немного раньше, — где-то за 45 мин", — сказал проводник.

Работник железной дороги также пояснил, что у пассажиров нет обязанности сдавать постель — они могут просто сложить ее на край полочки. В инструкциях прописано, что проводник должен собрать постельное белье за 30 минут до прибытия поезда.

