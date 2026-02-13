Борисполь готовят к послевоенному восстановлению полетов — детали модернизации

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Борисполь. Фото: facebook.com/airportboryspil

Сейчас закрытый международный аэропорт "Борисполь" готовится к масштабному обновлению. Корейская компания KOICA планирует модернизировать ключевые операционные и ИТ-системы аэропота, которые должны заработать после возобновления полетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Aviation.

Аэропорт, который сейчас не принимает рейсы

Напомним, "Борисполь" не работает для гражданской авиации с февраля 2022 года — после начала полномасштабного вторжения России. С тех пор главный авиахаб страны фактически находится в режиме ожидания.

Несмотря на это, работа продолжается. С 26 января по 6 февраля в аэропорту работала группа консультантов KOICA. В течение этого времени специалисты дорабатывали техническую документацию и согласовывали, какие именно системы и каким образом будут обновлять.

Что планируют обновить в "Борисполе"

Проект включает внедрение автоматизированных систем для пассажиров — самостоятельной регистрации (Common Use Self Service) и самостоятельной сдачи багажа (Self Bag Drop). Эти технологии уже давно используются в крупных европейских аэропортах.

Также планируют обновить цифровую инфраструктуру — от внутренних операционных систем до решений, которые обеспечивают безопасность и стабильность работы в условиях пиковой нагрузки. Параллельно анализируют рынок поставщиков, готовят технические требования и процедуры закупок.

Адаптация под украинские реалии

Отдельно проговаривалось то, как все это будет работать в украинских условиях, то есть процедурам государственных закупок, логистике поставок, наличию сервисных компетенций и долгосрочной поддержке систем. В 2026 году планируют завершить подготовку технической документации и перейти к практическому этапу закупок.

"Даже в условиях закрытого воздушного пространства мы всесторонне готовим главный авиационный узел страны к возобновлению полетов и эксплуатации по современным международным стандартам", — отметил гендиректор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.

Что это означает для пассажиров

Таким образом "Борисполь" пытается не просто восстановить довоенный формат работы, а выйти на новый уровень. Чтобы в момент открытия неба аэропорт был готов работать быстро, и с современными сервисами, которые появились в аэропортах мира за четыре года.

Как ранее заявлял Алексей Дубревский, аэропорт "Борисполь" в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине будет готов возобновить полеты пассажирских самолетов. Авиакомпании также готовы вернуться к работе в нашей стране в короткие сроки.

