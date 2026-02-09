Новая система контроля в аэропорту Кишинева – как без задержек и очередей ее пройти

Новая система контроля в аэропорту Кишинева — как пройти туристам
Многие авиакомпании стараются упростить жизнь пассажирам и вводят изменения, которые позволяют сократить время в очередях. В частности, в аэропорту Кишинева запустили новую систему контроля, предназначенную для пассажиров без багажа.
О том, как быстро пройти контроль в молдавском аэропорту рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на пользовательницу larysa.lyashevska в Instagram.
Новая система контроля в аэропорту Кишинева
В аэропорту Кишинева заработали новые турникеты с электронной идентификацией. По словам пользовательницы, эти изменения вводят пассажиров в панику. Однако на самом деле процедура в разы проще, чем многие представляют.
"После регистрации вы идете на таможенный контроль — перед вам турникет. Не ищите людей, не стойте в очереди. Сканируйте посадочный талон, двери открываются автоматически и проходите дальше. Без паники и вопросов", — поделилась путешественница.
Новая система была внедрена для пассажиров с ручной кладью, которые предварительно прошли регистрацию онлайн. Благодаря ей пассажиры могут сэкономить время и нервы и пройти посадку с большим комфортом.
Всего в терминале установили девять электронных ворот, пять расположены в зоне вылета, два — в зоне прилета. Еще одни ворота были размещены в зале для официальных делегаций.
Что еще стоит знать украинцам
Аэропорт Кишинева является хабом для авиакомпаний Air Moldova и Wizz Air. Здесь также осуществляют рейсы компании Fly One, Turkish Airlines и Pegasus.
Украинцы могут выгодно добраться из Молдовы в Италию, Португалию, Францию, Израиль, Турцию, Испанию и другие популярные города Европы и курорты.
Кроме того, в аэропорту Кишинева довольно удобные залы ожидания, есть большая детская зона и комната матери и ребенка.
Ранее мы рассказывали, почему пассажира точно не пустят на самолет. Перед каждым вылетом стоит заранее проверять срок действия загранпаспорта.
Также узнайте, что запрещается класть на багажные полки в самолете. Часто пассажиры эгоистично занимают много места, не думая о комфорте и безопасности других.
Читайте Новини.LIVE!