Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Новая система контроля в аэропорту Кишинева — как пройти туристам

Новая система контроля в аэропорту Кишинева — как пройти туристам

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 12:27
Новая система контроля в аэропорту Кишинева – как без задержек и очередей ее пройти
Новая система контроля в аэропорту Кишинева. Фото: facebook.com/AirportChisinau

Многие авиакомпании стараются упростить жизнь пассажирам и вводят изменения, которые позволяют сократить время в очередях. В частности, в аэропорту Кишинева запустили новую систему контроля, предназначенную для пассажиров без багажа.

О том, как быстро пройти контроль в молдавском аэропорту рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на пользовательницу larysa.lyashevska в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Новая система контроля в аэропорту Кишинева

В аэропорту Кишинева заработали новые турникеты с электронной идентификацией. По словам пользовательницы, эти изменения вводят пассажиров в панику. Однако на самом деле процедура в разы проще, чем многие представляют.

"После регистрации вы идете на таможенный контроль — перед вам турникет. Не ищите людей, не стойте в очереди. Сканируйте посадочный талон, двери открываются автоматически и проходите дальше. Без паники и вопросов", — поделилась путешественница.

Новая система была внедрена для пассажиров с ручной кладью, которые предварительно прошли регистрацию онлайн. Благодаря ей пассажиры могут сэкономить время и нервы и пройти посадку с большим комфортом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего в терминале установили девять электронных ворот, пять расположены в зоне вылета, два — в зоне прилета. Еще одни ворота были размещены в зале для официальных делегаций.

Что еще стоит знать украинцам

Аэропорт Кишинева является хабом для авиакомпаний Air Moldova и Wizz Air. Здесь также осуществляют рейсы компании Fly One, Turkish Airlines и Pegasus.

Украинцы могут выгодно добраться из Молдовы в Италию, Португалию, Францию, Израиль, Турцию, Испанию и другие популярные города Европы и курорты.

Кроме того, в аэропорту Кишинева довольно удобные залы ожидания, есть большая детская зона и комната матери и ребенка.

Ранее мы рассказывали, почему пассажира точно не пустят на самолет. Перед каждым вылетом стоит заранее проверять срок действия загранпаспорта.

Также узнайте, что запрещается класть на багажные полки в самолете. Часто пассажиры эгоистично занимают много места, не думая о комфорте и безопасности других.

авиарейсы правила самолеты пасажири контроль
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации