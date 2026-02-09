Новая система контроля в аэропорту Кишинева – как без задержек и очередей ее пройти

Новая система контроля в аэропорту Кишинева. Фото: facebook.com/AirportChisinau

Многие авиакомпании стараются упростить жизнь пассажирам и вводят изменения, которые позволяют сократить время в очередях. В частности, в аэропорту Кишинева запустили новую систему контроля, предназначенную для пассажиров без багажа.

О том, как быстро пройти контроль в молдавском аэропорту рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на пользовательницу larysa.lyashevska в Instagram.

Новая система контроля в аэропорту Кишинева

В аэропорту Кишинева заработали новые турникеты с электронной идентификацией. По словам пользовательницы, эти изменения вводят пассажиров в панику. Однако на самом деле процедура в разы проще, чем многие представляют.

"После регистрации вы идете на таможенный контроль — перед вам турникет. Не ищите людей, не стойте в очереди. Сканируйте посадочный талон, двери открываются автоматически и проходите дальше. Без паники и вопросов", — поделилась путешественница.

Новая система была внедрена для пассажиров с ручной кладью, которые предварительно прошли регистрацию онлайн. Благодаря ей пассажиры могут сэкономить время и нервы и пройти посадку с большим комфортом.

Всего в терминале установили девять электронных ворот, пять расположены в зоне вылета, два — в зоне прилета. Еще одни ворота были размещены в зале для официальных делегаций.

Что еще стоит знать украинцам

Аэропорт Кишинева является хабом для авиакомпаний Air Moldova и Wizz Air. Здесь также осуществляют рейсы компании Fly One, Turkish Airlines и Pegasus.

Украинцы могут выгодно добраться из Молдовы в Италию, Португалию, Францию, Израиль, Турцию, Испанию и другие популярные города Европы и курорты.

Кроме того, в аэропорту Кишинева довольно удобные залы ожидания, есть большая детская зона и комната матери и ребенка.

