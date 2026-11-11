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Главная Транспорт Европа стала более доступной: FlixBus объявил о новых скидках на билеты

Европа стала более доступной: FlixBus объявил о новых скидках на билеты

Ua ru
11 ноября 2026 21:22
FlixBus предлагает 10% скидку на билеты: кому она положена и как ею воспользоваться при путешествиях
Автобус FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

Популярный перевозчик FlixBus предоставляет скидки на автобусные рейсы части пассажиров. Компания дает возможность студентам сэкономить на поездках по Европе. Новые маршруты будут проходить через многие украинские и европейские города.

Об этом говорится на официальном сайте FlixBus, передает Новини.LIVE.

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10% скидка от FlixBus

Украинские студенты могут сэкономить на автобусных поездках по Европе. Благодаря партнерству между Flix и Erasmus Student Network (ESN) все члены ESN имеют право на постоянную скидку 10% на поездки FlixBus.

Те, кто учится в университетах и колледжах, могут удобно и выгодно добраться до международных встреч, языковых обменов, культурных фестивалей и мест для поездок на выходные.

"Мы хотим, чтобы у студентов была свобода выезжать за пределы своего города пребывания, знакомиться с людьми из других стран и получать максимум от времени, проведенного за границей", — заявил вице-президент по маркетингу и клиентским продуктам в Flix Александр Шлютер.

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Как студентам получить скидку FlixBus

Чтобы сэкономить, нужно проверить, есть ли у вас действующая ESNcard (членская карточка Erasmus Student Network).

Её номер нужно ввести на официальном сайте esn.org или в специальном разделе ESN perks.

Студенту необходимо сгенерировать свой персональный ваучер на скидку 10%. Для этого нужно использовать персональный промокод при бронировании билетов в приложении или на сайте FlixBus.

Отмечается, что ESNcard выдают отделения ESN в Киеве, Львове, Черновцах и Одессе. Карта доступна студентам, находящимся на обмене или стажировке (например, по программе Erasmus+), иностранным студентам, получающим ученую степень, а также волонтерам ESN.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как найти потерянный в автобусе FlixBus чемодан. В частности, путешественнику необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Чтобы повысить шансы найти свои вещи, лучше сообщать о потере сразу после поездки.

Также Новини.LIVE писали, что Автолюкс добавил остановку в городе Золотоноша Черкасской области. Цены на билеты начинаются от 399 гривен. Автобусы компании оборудованы интернетом, удобными креслами и розетками.

поездки путешествие студенты Европа автобусы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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