Автобус FlixBus. Фото: УНИАН

Во время автобусной поездки пассажир может обнаружить, что его чемодан пропал. Его мог случайно забрать кто-то другой или он остался в автобусе, который уехал дальше. В такой ситуации главное — как можно быстрее сообщить перевозчику о пропаже вещей. У компании FlixBus для этого есть специальная онлайн-форма, через которую можно подать заявку и следить за поиском багажа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на службу поддержки FlixBus.

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Куда обращаться, если FlixBus потерял багаж

Если после поездки вы остались без чемодана, нужно зайти на сайт службы поддержки FlixBus и заполнить форму для поиска утерянных вещей. В форме следует выбрать тему "Багаж", а затем — "Сообщение об утере багажа".

Для подачи заявки понадобятся:

Номер бронирования — десять цифр, которые можно найти в билете в формате PDF. Номер рейса — код из трех или четырех цифр рядом со значком автобуса. Описание утерянной вещи — нужно как можно точнее описать, что именно пропало.

Чем подробнее вы опишете чемодан или другую вещь, тем легче сотрудникам будет ее опознать.

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FlixBus просит сообщать о потере сразу после поездки. Так шансы найти багаж будут выше. При этом на каждую утерянную вещь нужно подавать только одну заявку. Если отправлять несколько одинаковых сообщений, поиск может затянуться.

Сколько времени FlixBus ищет утерянные вещи

После получения заявки специальная команда FlixBus начинает поиск багажа в своей сети. О результатах пассажиру сообщают по электронной почте.

Если найти чемодан не удалось, примерно через две недели после обращения человек получит письмо о завершении поиска. Но ждать уведомления необязательно. Проверить, что происходит с заявкой, можно самостоятельно.

Для этого нужно открыть раздел "Бюро находок" на сайте FlixBus и ввести номер бронирования. Так можно увидеть, продолжается ли поиск, нашли ли похожую вещь и удалось ли установить местонахождение вашего багажа.

Если прошло более двух недель, а письма от компании так и нет, можно ответить на сообщение, пришедшее после подачи заявки, или обратиться в чат поддержки.

Можно ли позвонить водителю и забрать чемодан

В FlixBus поясняют, что автобус не будут останавливать специально для возврата утерянной вещи. Также компания не может связаться с водителем, чтобы пассажир забрал багаж на следующей остановке или в конце маршрута.

Телефонная служба поддержки и операторы чата также не занимаются непосредственным поиском чемоданов. Они не могут подать заявку вместо пассажира или ускорить работу специальной команды. Поэтому лучший способ сообщить о потере — заполнить онлайн-форму.

Если же вы случайно забрали чужой чемодан, об этом также нужно сообщить через форму. В описании следует указать, что багаж перепутали, и пояснить, находится ли чужая вещь у вас. А если вы нашли чьи-то вещи еще в автобусе, их нужно передать водителю или сотрудникам FlixBus.

Когда потерянный багаж найдут, компания отправит электронное письмо с объяснением, как его получить. Стоит проверять и папку со спамом, ведь сообщения могут приходить с разных адресов.

Важно знать, что не все автобусы, билеты на которые продает FlixBus, обслуживаются именно этой компанией. Часть рейсов выполняют ее партнеры. Для таких поездок правила поиска багажа могут отличаться.

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