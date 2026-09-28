Единая система GPS-мониторинга автобусов: что может измениться для пассажиров в Украине

Автобус в Польшу. Фото: AUTOLUX/Facebook

В Украине может быть введен обязательный GPS-мониторинг транспортных средств. Требование будет распространяться на международные, межобластные и городские автобусные маршруты общего пользования. Также запланировано внедрение процедуры проверки автостанций.

Об этом говорится в обнародованном законопроекте "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильном транспорте» относительно мониторинга транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, и обследования автостанций", передает Новини.LIVE.

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GPS-мониторинг транспорта в Украине

Соответствующий законопроект создаст законодательную основу для внедрения обязательного GPS-мониторинга транспортных средств на международных, межобластных и городских автобусных маршрутах общего пользования, а также для внедрения процедуры обследования автостанций.

Его нормы позволят обеспечить автоматизированный сбор, передачу и обработку данных о местонахождении, скорости и соблюдении графиков движения в режиме реального времени для повышения безопасности и качества перевозок, а также позволят определить фактическое состояние инфраструктуры автостанций, уровень доступности для маломобильных групп населения и соответствие обязательных услуг требованиям законодательства.

Стоит отметить, что соответствующий проект еще не вносился на рассмотрение Верховной Рады Украины, а в течение одного месяца со дня обнародования принимаются замечания и предложения от физических и юридических лиц, а также их объединений.

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