PKP Intercity запустил акцию — условия предложения и направления

Поезд PKP Intercity. Фото: facebook.com/PKP.Intercity

Польский государственный железнодорожный перевозчик PKP Intercity решил побаловать пассажиров новыми скидками. Предложение будет действовать на рейсы в феврале и марте поэтому это прекрасная возможность провести зимний отпуск в интересных городах Польши — Кракове, Вроцлаве или Варшаве.

Об этом перевозчик сообщил в Facebook.

Акция от PKP Intercity

Отмечается, что акция распространяется на различные категории поездов: TLK, IC, EIC, EIP. Скидка на некоторые рейсы составляет от 40% до 45%.

Перевозчик сообщил, что в акции участвуют:

поездки на поездах IC (InterCity) и TLK (Twoje Linie Kolejowe) с 02.02. до 27.02.2026.

путешествия на поездах EIC (EuroInterCity) и EIP (Pendolino) с 2.02 по 7.03.2026.

Акционные билеты можно приобрести на официальном сайте PKP Intercity, а также в мобильном приложении и через онлайн-сервисы.

Единственный нюанс — акционное предложение действует только до конца суток 28 января.

