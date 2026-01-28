PKP Intercity запустил акцию — условия предложения и направления

PKP Intercity запустил однодневную распродажу — направления
Польский государственный железнодорожный перевозчик PKP Intercity решил побаловать пассажиров новыми скидками. Предложение будет действовать на рейсы в феврале и марте поэтому это прекрасная возможность провести зимний отпуск в интересных городах Польши — Кракове, Вроцлаве или Варшаве.
Об этом перевозчик сообщил в Facebook.
Акция от PKP Intercity
Отмечается, что акция распространяется на различные категории поездов: TLK, IC, EIC, EIP. Скидка на некоторые рейсы составляет от 40% до 45%.
Перевозчик сообщил, что в акции участвуют:
- поездки на поездах IC (InterCity) и TLK (Twoje Linie Kolejowe) с 02.02. до 27.02.2026.
- путешествия на поездах EIC (EuroInterCity) и EIP (Pendolino) с 2.02 по 7.03.2026.
Акционные билеты можно приобрести на официальном сайте PKP Intercity, а также в мобильном приложении и через онлайн-сервисы.
Единственный нюанс — акционное предложение действует только до конца суток 28 января.
