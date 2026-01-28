Видео
PKP Intercity запустил однодневную распродажу — направления

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 17:42
PKP Intercity запустил акцию — условия предложения и направления
Поезд PKP Intercity. Фото: facebook.com/PKP.Intercity

Польский государственный железнодорожный перевозчик PKP Intercity решил побаловать пассажиров новыми скидками. Предложение будет действовать на рейсы в феврале и марте поэтому это прекрасная возможность провести зимний отпуск в интересных городах Польши — Кракове, Вроцлаве или Варшаве.

Об этом перевозчик сообщил в Facebook.

Читайте также:

Акция от PKP Intercity

Отмечается, что акция распространяется на различные категории поездов: TLK, IC, EIC, EIP. Скидка на некоторые рейсы составляет от 40% до 45%.

Перевозчик сообщил, что в акции участвуют:

  • поездки на поездах IC (InterCity) и TLK (Twoje Linie Kolejowe) с 02.02. до 27.02.2026.
  • путешествия на поездах EIC (EuroInterCity) и EIP (Pendolino) с 2.02 по 7.03.2026.

Акционные билеты можно приобрести на официальном сайте PKP Intercity, а также в мобильном приложении и через онлайн-сервисы.

Единственный нюанс — акционное предложение действует только до конца суток 28 января.

Ранее мы рассказывали, что в Прибалтике запустили долгожданный экспресс-поезд, соединивший Тарту (Эстония) и Ригу (Латвия).

Также мы писали, что польский перевозчик PKP Intercity приобретет 20 скоростных электропоездов, которые будут способны развивать скорость до 320 км/ч. Их запуск запланирован после 2027 года.

Польша акция поезда туризм билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
