LOT запустила новый самолет Boeing 737 — как выглядит (фото)

Самолет LOT. Фото: lot.com

Популярная польская авиакомпания LOT показала салон нового самолета Boeing 737 MAX 8, SP-LYA, который доставляет пассажиров в Мадрид. Его борт имеет не только современный дизайн, но и в разы комфортнее для путешественников.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Новый Boeing 737 MAX 8 на одном из рейсов LOT

В авиакомпании сообщили, что салон Boeing 737 MAX 8 отличается мягким освещением, современным дизайном и теплыми оттенками заката.

"Интерьеры, вдохновленные Польшей. Созданные для вашего комфорта. [...]. Наш B737 сегодня совершит свой первый рейс — следите за LO433 на маршруте в Мадрид!", — говорится в сообщении.

Салон самолета Boeing 737 MAX 8 создан по уникальной концепции Boeing Sky Interior, которая ранее применялась в самолетах Boeing 787 Dreamliner. Он оснащен специальной звукоизоляцией, эргономичной мебелью, а также легкодоступными и просторными багажными отсеками.

Сиденья были разработаны в соответствии с современными тенденциями и результатами последних исследований и теперь они откидываются под оптимальным углом. Подголовники можно регулировать четырьмя различными способами. Все кресла оборудованы удобными отсеками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

Салон самолета Boeing 737 MAX 8. Фото: lot.com

Места пассажиров в салоне самолета Boeing 737 MAX 8. Фото: lot.com

Столик для пассажиров в салоне самолета Boeing 737 MAX 8. Фото: lot.com

Самолеты Boeing 737 MAX 8 уже доставляют пассажиров LOT в Рим, Тбилиси, Лондон, Мадрид, Барселону, Ларнаку, Рейкьявик, Париж, Лиссабон и Тенерифе.

