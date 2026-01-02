Видео
LOT показала салон новенького Boeing 737 — как он выглядит



Дата публикации 2 января 2026 20:17
LOT запустила новый самолет Boeing 737 — как выглядит (фото)
Самолет LOT. Фото: lot.com

Популярная польская авиакомпания LOT показала салон нового самолета Boeing 737 MAX 8, SP-LYA, который доставляет пассажиров в Мадрид. Его борт имеет не только современный дизайн, но и в разы комфортнее для путешественников.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Читайте также:

Новый Boeing 737 MAX 8 на одном из рейсов LOT

В авиакомпании сообщили, что салон Boeing 737 MAX 8 отличается мягким освещением, современным дизайном и теплыми оттенками заката.

"Интерьеры, вдохновленные Польшей. Созданные для вашего комфорта. [...]. Наш B737 сегодня совершит свой первый рейс — следите за LO433 на маршруте в Мадрид!", — говорится в сообщении.

Салон самолета Boeing 737 MAX 8 создан по уникальной концепции Boeing Sky Interior, которая ранее применялась в самолетах Boeing 787 Dreamliner. Он оснащен специальной звукоизоляцией, эргономичной мебелью, а также легкодоступными и просторными багажными отсеками.

Сиденья были разработаны в соответствии с современными тенденциями и результатами последних исследований и теперь они откидываются под оптимальным углом. Подголовники можно регулировать четырьмя различными способами. Все кресла оборудованы удобными отсеками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

LOT додала в парк новий літак — чим унікальний - фото 1
Салон самолета Boeing 737 MAX 8. Фото: lot.com
LOT додала в парк новий літак — чим унікальний - фото 2
Места пассажиров в салоне самолета Boeing 737 MAX 8. Фото: lot.com
LOT додала в парк новий літак — чим унікальний - фото 3
Столик для пассажиров в салоне самолета Boeing 737 MAX 8. Фото: lot.com

Самолеты Boeing 737 MAX 8 уже доставляют пассажиров LOT в Рим, Тбилиси, Лондон, Мадрид, Барселону, Ларнаку, Рейкьявик, Париж, Лиссабон и Тенерифе.

Напомним, ранее исследователи проанализировали почти миллион отзывов на TripAdvisor о 10 авиакомпаниях и выяснили, какие из них чаще всего получали жалобы из-за тесных сидений.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.

авиарейсы путешествие Дизайн самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
