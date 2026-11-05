Пассажиры в автобусе. Фото: Pexels

Путешественников предупредили о мошеннической схеме. Мошенники предлагают низкие цены на перевозку. После внесения предоплаты мошенники прекращают общение.

Об этом предупреждает Госспецсвязь, передает Новини.LIVE.

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Мошенническая схема фейковых перевозчиков

Украинцев, планирующих поездку за границу или по Украине, предупредили о риске столкнуться с мошенниками, предлагающими услуги по перевозке, которых на самом деле нет.

"Злоумышленники размещают объявления о перевозках по привлекательной цене. Для бронирования просят внести предоплату или сразу оплатить полную стоимость услуги. После получения денег "перевозчик" может прекратить общение и удалить объявление", — говорится в сообщении.

Путешественников также предупредили о другом сценарии действий мошенников — после осуществления первого платежа они могут потребовать доплатить за "страхование", "оформление" или другие услуги.

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При бронировании билетов украинцев должно насторожить:

настаивание на срочной оплате;

общение исключительно через мессенджер;

цена, значительно ниже рыночной;

неожиданные дополнительные платежи.

Путешественникам рекомендуется тщательно проверять информацию о перевозчике, не переводить средства только на основании переписки, не переходить по сомнительным ссылкам для бронирования или оплаты, а также не сообщать реквизиты карты, CVV-код, пароли и коды из SMS.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года. Пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.

Также Новини.LIVE писали, что SkyUp обновил летнее расписание рейсов на 2027 год. Компания добавила 26 направлений в 11 странах. Лоукостер облегчил поездку украинцам и установил удобное время вылета из аэропорта Кишинёва. Путешественникам не придётся снимать жильё в Молдове.