Путешествие на УЗ: за что пассажиру не нужно доплачивать

Пассажирский поезд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Из-за закрытого воздушного пространства в Украине поезда стали основным способом передвижения между городами. Ежедневно тысячи людей бронируют места в поездах Укрзализныци, однако далеко не все знают, что, помимо самой поездки, в стоимость билета входит несколько бесплатных услуг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Укрзализныци.

Реклама

Бесплатные услуги Укрзализныци

Билет на поезд не только дает возможность добраться из пункта А в пункт Б, но и является "ключом" к некоторым услугам без доплаты. В частности, пассажиры могут бесплатно пользоваться туалетами на вокзалах и остановках, через которые пролегает маршрут поезда.

Путешественникам также не стоит переживать из-за того, что можно проспать нужную станцию. Пассажир может вернуться назад без каких-либо доплат.

Необходимо обратиться к начальнику поезда. Он должен составить соответствующий акт, продлевающий действие посадочного талона, с которым можно вернуться на другом рейсе.

Читайте также:

Кроме того, пассажиры могут:

обратиться к проводнику за питьевой водой или кипятком;

получить основные лекарства из аптечки, которая должна быть у каждого проводника;

пользоваться микроволновой печью и холодильником, которые находятся в служебном купе проводника;

попросить ремни безопасности — их выдают не только детям, но и взрослым, которые боятся высоты или не хотят получить травму в случае резкой остановки поезда.

Кроме того, в стоимость железнодорожного билета входит страхование каждого пассажира. В частности, если во время поездки произошел несчастный случай, вы сломали ногу или руку, либо получили травму, необходимо оформить соответствующий акт, сохранить билет и связаться со страховой компанией для получения компенсации.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине планируют реформировать Укрзализницу. В частности, планируется открыть железнодорожный рынок для частных перевозчиков. Укрзализныця останется одним из центральных элементов реформы и обеспечит равный доступ к сети.

Также Новини.LIVE писали, почему пассажиры не могут приобрести билеты на некоторые популярные направления УЗ. В компании пояснили, что были отменены некоторые поезда до Днепра из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Вместо этого перевозчик готовит альтернативные маршруты.