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Главная Транспорт Укрзализныця поможет донести чемоданы: как воспользоваться услугой

Укрзализныця поможет донести чемоданы: как воспользоваться услугой

Ua ru
6 ноября 2026 10:36
«Вокзальный помощник» УЗ: сколько стоит и как воспользоваться услугой
Вагон УЗ. Фото: Укрзализныця

Уже чуть больше чем через месяц начнутся зимние праздники, и украинцы отправятся на поезде Укрзализныци на отдых. К сожалению, у наших друзей и родных не всегда есть возможность встретить нас на вокзале с тяжелыми сумками и чемоданами. Однако каждый за отдельную плату может заказать услуги вокзального помощника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЗ.

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Как заказать вокзального помощника УЗ

Если вы планируете брать с собой в поезд большой чемодан и сумки — на помощь может прийти вокзальный помощник. Помощник поможет вам сойти с поезда и перенести багаж. Такая помощь может быть особенно полезной матерям с детьми и пожилым людям.

Чтобы заказать услугу пассажиру в приложении или на сайте УЗ, необходимо:

  • выбрать в личном кабинете "Профиль" и "Мои билеты";
  • нажать на значок "меню" и выбрать услугу: "Заказать помощника";
  • в самой форме необходимо указать, какая именно помощь вам нужна.

Услуга вокзального помощника является платной. В частности, за каждый чемодан или сумку весом более 40 кг придется заплатить 55 гривен.

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Вокзальный помощник. Фото: скриншот

Часть пассажиров имеет право воспользоваться такой услугой совершенно бесплатно. В частности, не нужно доплачивать лицам с инвалидностью и маломобильным пассажирам. Помимо чемоданов и сумок, сотрудники вокзала помогут им при посадке и высадке из вагона, а также при передвижении по вокзалу.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что в поезде Укрзализныця пассажирам не нужно доплачивать. В частности, билет на поезд не только дает возможность добраться из пункта А в пункт Б, но и является "ключом" к некоторым услугам без доплат. Также не стоит бояться получить травму в вагоне.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что к годовщине запуска первого поезда "Ярослав", соединившего Вену и Львов, Укрзализныця запустила новый флагман — поезд № 51/52 "Ярослав Мудрый". Рейс будет курсировать из Киева в Перемышль. Для пассажиров в Перемышле будут организованы удобные пересадки в Варшаву, Вроцлав, Прагу и Берлин.

Укрзализныця путешествие поезда помощь вагон
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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