Путешествие с УЗ — что делать пассажирам в случае конфликта

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци, ведь это доступный и безопасный вид транспорта. Однако ни один пассажир не застрахован от острых конфликтов в вагоне, и в такой ситуации важно понимать, как действовать.

О том, что делать пассажирам в случае конфликтных ситуаций, рассказал проводник УЗ Сергей Рипа в интервью РБК-Украина.

Безопасность в поездах УЗ

Работник рассказал, что несмотря на его 15-летний опыт, серьезные конфликты в поезде происходили очень редко, однако если они все же возникают — лучше сразу обращаться к проводникам.

В частности, проводники имеют спецсвязь с начальником поезда. Он при необходимости может вызвать военизированную охрану.

Работник железной дороги также рассказал, что в модернизированных и новых вагонах установлены специальные "тревожные кнопки". Они размещены рядом с регулировкой света. Проводник также советует по возможности фиксировать инцидент на видео или аудио.

В зависимости от ситуации, проводник может предложить несколько вариантов ее решения — или вызвать полицию на следующей станции, или рассадить пассажиров, между которыми возникли острые споры. Правоохранители составляют соответствующий протокол на нарушителя и имеют право его задержать.

В случае, если начальник поезда или проводник не отреагировал должным образом на ситуацию, можно обратиться на горячую линию УЗ — 0800 503 111.

