Україна
Конфликт в поезде УЗ — проводник рассказал, как действовать

Конфликт в поезде УЗ — проводник рассказал, как действовать

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 15:52
Путешествие с УЗ — что делать пассажирам в случае конфликта
Пассажиры Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Украинцы часто путешествуют поездами Укрзализныци, ведь это доступный и безопасный вид транспорта. Однако ни один пассажир не застрахован от острых конфликтов в вагоне, и в такой ситуации важно понимать, как действовать.

О том, что делать пассажирам в случае конфликтных ситуаций, рассказал проводник УЗ Сергей Рипа в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Безопасность в поездах УЗ

Работник рассказал, что несмотря на его 15-летний опыт, серьезные конфликты в поезде происходили очень редко, однако если они все же возникают — лучше сразу обращаться к проводникам.

В частности, проводники имеют спецсвязь с начальником поезда. Он при необходимости может вызвать военизированную охрану.

Работник железной дороги также рассказал, что в модернизированных и новых вагонах установлены специальные "тревожные кнопки". Они размещены рядом с регулировкой света. Проводник также советует по возможности фиксировать инцидент на видео или аудио.

В зависимости от ситуации, проводник может предложить несколько вариантов ее решения — или вызвать полицию на следующей станции, или рассадить пассажиров, между которыми возникли острые споры. Правоохранители составляют соответствующий протокол на нарушителя и имеют право его задержать.

В случае, если начальник поезда или проводник не отреагировал должным образом на ситуацию, можно обратиться на горячую линию УЗ  — 0800 503 111.

Ранее мы рассказывали, что по многочисленным запросам Укрзализныця продолжила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев - Ясиня, который теперь будет курсировать до Рахова.

Также проводник объяснил, как действовать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.

Укрзализныця путешествие конфликт безопасность туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
