Как быстрее добраться до аэропорта Будапешта — оптимальный маршрут

Аэропорт имени Ференца Листа. Фото: budapest.org

Из-за закрытого неба многие украинцы вынуждены летать на любимые курорты через аэропорты разных европейских стран. Нередко местом вылета наши граждане выбирают столицу Венгрии Будапешт, откуда можно добраться до многих уголков мира авиакомпаниями и лоукостерами.

О том, как добраться до аэропорта Будапешта с вокзала, пишет cestee.com.ua.

Маршрут до главного аэропорта Венгрии

В Будапеште находится международный аэропорт имени Ференца Листа. Он расположен в 20 км от центра и рядом с объездной дорогой М0. До него с вокзала можно добраться на автобусе и метро, дорога занимает в среднем 45-65 минут. Остановка общественного транспорта расположена вблизи зала прилета.

Лучшим вариантом добраться до аэропорта с железнодорожного вокзала будет сначала на метро. В Будапеште есть несколько крупных железнодорожных вокзалов Keleti pályaudvar, Nyugati pályaudvar и Déli pályaudvar. С любого из них вам нужно добраться до станции Deák Ferenc Tér и пересесть на автобус 100E.

Билеты стоят ориентировочно 2200 форинтов (примерно 280 гривен). Такой маршрут в среднем занимает 50-60 минут. Метро курсирует 24/7, а вот скоростная линия 100E открыта для пассажиров с 4.20 утра и закрывается в 00.30.

Как добраться до аэропорта Будапешта. Фото: скриншот

