Изменения работы авиакомпаний — какие обновления ожидаются в 2026 году

Аэропорт. Фото: pexels.com

Компания AirAdvisor, занимающаяся компенсациями за рейсы, проанализировала изменения в авиаперевозках, которые повлияют на пассажиров в 2026 году. В частности, эксперты объяснили, почему в ближайшее время могут вырасти цены на билеты.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

В самолетах почти исчезнут пустые места

В 2026 году ожидается, что самолеты будут летать с высоким процентом заполненных мест. В то же время авиакомпании не могут увеличивать пропускную способность так быстро, как восстанавливается спрос, из-за задержек с поставками самолетов и постоянной нехватки пилотов в Европе и за ее пределами.

Большинство основных рейсов в этом году будут почти полностью заполнены, поэтому дешевые авиабилеты в этом году станут еще менее доступными.

Платная ручная кладь

Доступ к верхним багажным полкам в самолетах все чаще зависит от того, какой пакет билетов покупают путешественники, от их статуса лояльности или от того, имеют ли они соответствующую кредитную карту авиакомпании.

Некоторые авиаперевозчики сейчас начинают предоставлять гарантированное место в верхней багажной полке за отдельную плату, так же как они продают места с дополнительным пространством для ног. Так что в этом году надо внимательнее читать мелкий шрифт условий авиакомпаний, чтобы за небольшой чемодан не пришлось сильно переплачивать.

Искусственный интеллект

Авиакомпании и аэропорты все активнее пользуются искусственным интеллектом. С помощью его инструментов они сообщают пассажирам о рейсах, которые вероятнее всего задержатся или будут отменены. Отдельные программы также оптимизируют распределение свободных мест между пассажирами и решают, на какой рейс лучше пересадить путешественников в случае форс-мажоров.

Дополнительные экологические сборы

Авиакомпании испытывают все большее давление со стороны регуляторных органов, инвесторов и общественности по использованию более экологичного топлива, которое значительно дороже традиционного авиационного топлива. Самый простой способ для авиакомпаний решить все эти вопросы — включать экологические сборы в стоимость билета, поэтому полеты могут стать в этом году дороже.

